資金回補 REITs長線看俏

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前三次暫停升息至降息美國REITs表現

油價與美債利率急速下跌，美國就業與消費數據仍佳，通膨數據低於市場預期，今年聯準會可望降息，資金回補先前超跌的REITs，激勵近期美國REITs的強勁走勢，今年獲利估維持在3.9％，成長最高的是醫療、工業、特殊型，近期包括工業、商辦、旅館等REITs上修獲利預期。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，短線評價偏低的商辦、自助倉儲、住宅還有向上動能；長線來看，成長較高也較明確的養老社區、工業、通訊、資料中心較能突破高點。前三次聯準會停止升息後，美國REITs平均漲幅高達16.5％，上半年將是最有機會表現的時間，預期反彈力道有機會超越前三次，未來一年的本益比約17.8倍，股利率達3.9％，評價上仍具吸引力，建議利用聯準會展開降息前的震盪格局分批逢低布局。

元大全球不動產證券化基金研究團隊表示，REITs基金投資標的主要透過租金等收入取得獲利，隨著美國核心通膨持續降溫，聯準會也在去年12月聲明中轉為鴿派，進而讓市場大幅提升對於降息的預期，有利REITs表現。且在相對過去通膨仍偏高的環境下，將支撐不動產資產回穩，有利全球REITs重拾上漲動能。

除了穩定收取租金，若標的能結合生活趨勢，營運成長也可望持續帶動股價，例如在物流、倉儲、5G等需求提升下，相關工業房地產、自助倉儲、通訊電塔設施相對具有表現具有表現機會。

復華富時不動產ETF經理人許忠成認為，目前市場法人認為，聯準會今年將有多次降息機會，預估市場利率走低，除了可緩解抵押權型REITs高槓桿的資金成本，資產評價回升更備受關注。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊強調，目前基礎建設類股評價偏低，同時各國政策持續積極投入經濟型、社會型及演進型等基礎建設開發，以增強國家競爭力，加上基礎建設與公用事業類股有穩健的股利收入可供配息，此時是進場布局好時機。