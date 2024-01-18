華南銀揮毫贈春聯 把握機會快排隊

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隨著農曆春節腳步將近，為了迎接甲辰龍年，華南銀行今年分別於1/17、1/18、1/25舉辦三場次「舞龍迎財年 揮毫贈春聯」活動，讓民眾提前感受過年的歡慶氣氛。

活動首場於17日下午2時在華南銀行台北南門分行舉辦，由華南銀行董事長張雲鵬開筆寫字，為活動揭開序幕。隨後由多位書法老師現場揮毫，每位老師字體皆獨具特色，各有不同風格，民眾可以從現場的春聯佳句範例中挑選自己喜愛的，還可以依民眾要求客製化書寫上各式吉祥話。

排隊民眾絡繹不絕，拿到春聯後個個都樂笑開懷。現場還有華南銀行行員化身財神爺發放紅包袋，場面熱鬧，讓民眾提前感受到濃濃的年節氛圍。

華南銀行董事長張雲鵬表示，農曆春節是我國重要的節慶，多數民眾都有貼春聯的習俗，近年來華南銀行於春節年前舉辦書法名家現場揮毫贈春聯活動，廣獲參與民眾好評。今年度再次邀請書法名家孫靜及多位書法好手現場揮毫寫春聯，除了讓民眾可以近距離感受書法文字藝術之美外，還可以免費索取春聯張貼於家中，象徵除舊布新，一起迎接嶄新的一年。

除台北南門分行外，第二、三場揮毫贈春聯活動將分別於113年1月18日、1月25日下午2點至3點30分，在華南銀行北三重分行及北南港分行舉辦，數量有限，歡迎民眾把握機會前往參與及索取！索取地點：113年1月18日，華南銀行北三重分行（新北市三重區龍門路1號）；113年1月25日，華南銀行北南港分行（臺北市南港區園區街3號2樓之10）。