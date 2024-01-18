Fed降息有影 伺機布局投等債

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最新出爐的美國去年12月生產者物價指數再度下滑，使通膨上行風險持續降溫，帶動債市多頭氣氛。中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲建議，在美國聯準會啟動降息尚未明朗化之前，債市難免波動，建議投資人可伺機布局投資等級債券，有望增添未來資本利得的空間。

美國勞工部最新公布，美國去年12月生產者物價指數較上月下滑0.1％，已連續三個月下滑，為通膨降溫釋出正向訊號，也推高市場對Fed降息的預期，且據FOMC預測未來幾年內失業率只會微幅上升，經濟將實現軟著陸，同時認為過去一年降溫速度超乎預期，下修未來通膨預測，市場靜待今年Fed啟動降息。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲認為，12月FOMC會議結束至通膨數據公布，顯示此波積極升息循環已結束，債市自2023年第四季以來也有明顯一波漲幅，經濟趨緩加上政策預期推動下，債券將有望一掃近年疲勢迎來轉機。

進一步觀察投資等級債券表現，目前殖利率位在5％左右水準，且發行者資產負債表和基本面穩健，不僅違約風險低，債券調升評等狀況也大幅提升，支撐信用利差收窄空間。

游忠憲表示，儘管2024年整體美債及投資等級債券的發債量提升，但需求量也較過去明顯增加。

另一方面，游忠憲說，根據美銀預估美國投資等級債企業盈餘2023年第四季年成長1.3％，營收年增長約2.4％，雖較第三季減緩，但整體信用指標仍穩定，持續看好信評較佳的投資等級債券表現。

整體來看，隨著2024年美國通膨將逐步下滑、趨於正常化，加上美國聯準會貨幣政策的轉向，建議投資人長期布局可先尋求產業前景佳、違約率較低，適度拉長存續期，有望創造更佳的高息收機會。