港灣1號院 直擊黃色小鴨回歸愛河灣

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獨步全台高雄愛河灣限定景觀再一發，黃色小鴨回歸，2024黃色小鴨再次回到高雄愛河灣，將在1月27日至2月25日，讓超萌的黃色小鴨陪大家一起過新春。

高雄愛河灣風情吸引國內外觀光客喜愛，許多國際展演指名「愛河灣」為據點， 隨著高雄流行音樂中心、港埠旅運中心營運，「愛河灣」觀光熱點也提升高雄國際知名度，連帶也帶動周邊蓬勃發展，民眾也開始沿著重要景觀地標「愛河灣」為核心置產。高雄緊臨愛河灣的新建案「港灣1號院」，基地同時坐擁高雄港灣、愛河灣景致，放眼全台更是少有市中心能同時擁「山、河、海、港、市」四面環景的建築。

「港灣1號院」鄰近愛河灣、高雄港、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、駁二藝術特區等景點地標，不論是國慶煙火秀、音樂祭，還是跨年倒數煙火，都能就近享受，同時基地座落五福路上，漢神、大立百貨軸線，近輕軌與捷運站等交通地理，串連完整機能生活圈，住戶在家開窗擁有優美景色，出門享受絕佳便利機能。「港灣1號院」為興建愛河灣旁地上37樓、地下六層的地標大樓，更聘請日本百年大成營造監工，以豪宅級規格打造比肩國際紐約、香港灣區景觀宅，媲美五星酒店豐富公設饗宴，露天景觀泳池、空中Lounge等豪華享受，飯店式住宅管理。

「港灣1號院」也推出二至三房訂金到交屋只要68萬起，輕鬆就能擁有海港、愛河灣景觀、交通優勢以及市中心機能的五星級住宅享受，吸引追求高品質生活的科技族群青睞，更有不少跨區置產客層指名入主。