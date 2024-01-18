忠泰攜名店 進駐台中頂級豪宅

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忠泰集團以「A Better Tomorrow」一個更美好的明天作為企業願景，在集團成立35年歷程中，不斷隨著城市演進並構築著人與空間、環境之間的關係美學，其中位在台北大安區的「忠泰明日園區」即是頂級豪宅與生活場域整合的知名案例。

去年一開幕即被封為全台最美百貨的《NOKE忠泰樂生活》，單日吸引上萬人朝聖，開創商場新風潮，即結合藝術策展、流行設計、時尚選物、特色餐飲，17家全台獨家品牌、忠泰自營品牌15家、全新概念店品牌67家，為大直城區帶來全新的風貌，展現出忠泰集團在空間美學、名店資源整合與生活風格策劃的軟實力。

除了住宅建築精心規劃之外，忠泰台中豪宅案「老佛爺」藉由引進質感名店串聯起人與建築、環境的互動關係。

首波公開的是全球最美書店「TSUTAYA BOOKSTORE」進駐，與草悟道、科博園道的人文綠意氛圍相互呼應，同時這也是台灣蔦屋規劃中部首家結合SHARE LOUNGE的「TSUTAYA BOOKSTORE」，為草悟道注入知識與創新動力。

而忠泰集團自創的選品概念店「明日聚落」也將進駐忠泰老佛爺，匯集全球知名設計品牌、風格設計選品、國際經典精品家具、家飾、燈具等，包含了廣受全球歡迎的「北歐櫥窗」系列設計名品，從建築到一支筆都能在忠泰老佛爺找到品味的答案。