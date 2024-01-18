中企院20周年慶 培育人才有成

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中華企業研究院學術教育基金會日前慶祝中企院廿周 年舉辦感恩晚會，會中並頒授了「實踐經營管理博士」榮銜。典禮由盧明光博士主禮撥穗，華人第一位管理學博士陳定國教授頒發證書，並請論文口試委員會委員長，前大葉大學及空中大學校長劉水深教授佩掛「實踐經營管理博士」榮譽獎牌給吳哲生及李妙福，現場貴賓都給予這幾位榮譽的獲得者深深的祝福。

中企院董事長盧明光博士感謝這20年來許多貴人，讓中企院將珍貴的資源能夠發揮最大的價值，每一年平均可以舉辦將近80場的半天型研討會，並且自2006年開始可以跟臺大管理學院、臺大法律學院、師大管理學院、國立空中大學、成大中文系、中華公司治理協會等機構合作，每年舉辦2～3場大型多至2～300人一整天的研討會。他也祝賀陳定國教授從2008年開始推動理論與實務結合的「實踐經營管理博士」終於有四位榮譽獲得者。

中企院榮譽創會董事長陳定國教授說，實踐經營管理博士以培植「三良」經營者與企業家為目標，除在學術上培養具備博士級的能力以外，特別重視文化涵養、誠實、信用與社會貢獻的實踐力的陶冶。他恭賀四位畢業DBA校友。他們都是有碩士學位及十年以上實務工作經驗的經理、總經理，才來參加「實踐經營管理博士」班一千小時研習，最後還要提出專書著作式的博士論文，經五位著名教授級口試委員，答辯通過，才算完成學業。其學位不是一般教育部轄下的公私立大學軟學位，而是中企院專有的苦修、苦煉的硬學位，值得重視，如同少林寺達摩院煉徒法，要打過十八木人巷、三十六銅人陣，才算少林門徒。中企院的DBA-in-Practices就是管理界的正規少林門徒。