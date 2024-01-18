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恩智浦擴展雷達單晶片系列

  • 工商時報 簡立宗
●恩智浦擴展業界首款28nm RFCMOS雷達單晶片系列，幫助推動軟體定義汽車ADAS架構。圖／業者提供
●恩智浦擴展業界首款28nm RFCMOS雷達單晶片系列，幫助推動軟體定義汽車ADAS架構。圖／業者提供

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全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP）宣布擴展其汽車雷達單晶片系列。新型SAF86xx單晶片整合高效能雷達收發器、多核雷達處理器和MACsec硬體引擎，可透過汽車乙太網路實現先進的安全資料通訊。結合恩智浦S32高效能處理器、車載網路連接和電源管理，完整的系統解決方案幫助推動軟體定義雷達。

高度整合的雷達系統單晶片旨在以高達1 Gbit/s的速度串流傳輸大量低階雷達感測器資料，有助於汽車製造商最佳化軟體定義汽車的下一代ADAS分區，同時支援平穩過渡至全新架構。此外，OEM廠商還能在汽車的生命週期內透過無線遠端更新輕鬆添加新的軟體定義雷達功能。

SAF86xx與2023年推出的SAF85xx共享相同的通用架構，與前一代40nm或45nm產品相較，其28nm RFCMOS效能顯著提升雷達感測器功能。此款新產品幫助Tier 1供應商能夠建造更小巧且功耗更低的雷達感測器。其檢測範圍延超過300公尺，能夠對道路緣石等小型物體，以及自行車騎士和行人等弱勢道路使用者有更可靠的偵測，為駕駛員與其他道路使用者帶來更全面高效的安全保障。HELLA雷達專案管理副總裁Dietmar Stapel博士表示，藉由恩智浦的RFCMOS TEF81xx和TEF82xx車用雷達收發器，該公司已成為車用77/79 GHz轉角雷達感測器的領先供應商。借助恩智浦的雷達SoC系列，亦準備擴大市場地位，並為所有雷達支援的相關功能提供雷達解決方案，最高可達Level 4自動駕駛。

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