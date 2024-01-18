達梭系統前進CES 展出人體虛擬雙生技術

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

達梭系統（Dassault Systemes）在CES 2024展示最新的人體虛擬雙生創新技術，將運用人工智慧（AI）為精準醫療設立全新標準，同時推動醫學研究和臨床試驗效率的突破性進展。經過數十年的深入科學研究，人體和人工智慧的結合正在開創個性化醫療的全新時代，這種醫療方式不僅更精確、高效，還能針對個體提供量身定製的解決方案。

達梭系統於CES 2024展區位在拉斯維加斯會議中心（LVCC）北廳8705號展位，參觀者透過與相關技術與人員的互動交流，體驗醫療創新技術未來發展，以及達梭系統在虛擬人類數位雙生創新領域的前瞻技術。參觀者將進入科技與醫療融合的虛擬世界，探索人體心臟、大腦、肺、腸道以及眼睛等器官間的相互關聯，瞭解個人虛擬雙生如何在飲食及訓練等方面引導使用者。這種親身經歷的展示揭示「活體心臟」和「活體大腦」合作計畫、達梭系統MEDIDATA臨床試驗虛擬化解決方案的強大實力，以及民生消費性用品與零售產業（consumer packaged goods and retail industry）未來發展前景。

透過揭開人體的神秘面紗，參觀者探索虛擬雙生應用在心臟病學、神經學、腫瘤學、病毒學和眼科等領域的影響，從替代傳統動物試驗到臨床實驗中提供精準醫療的研究。企業領導者將瞭解虛擬雙生如何替代人類作為臨床試驗的測試對象，以及與美國食品暨藥物管理局（FDA）合作的ENRICHMENT計畫如何致力於制定臨床研究的新標準。醫療專業人員將透過馬拉松運動員的虛擬雙生以及個體微生物組進行個性化飲食的案例研究，瞭解虛擬人類數位雙生技術如何成為最有希望幫助人類延長預期壽命的絕佳代表之一。