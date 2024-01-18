達勝石墨散熱片 品質直追美系大廠

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走過2023年需求疲弱的景氣低谷，2024年初聚醯亞胺（PI）薄膜專業廠-達勝科技（7419）看到市場回溫與新應用契機，重要營收來源的美系電源供應器散熱應用大客戶逐漸去化庫存，今年新訂單不看淡，其他相關PI散熱應用也正逐漸擴散；潛力PI新品-人工石墨散熱片在電動車充電樁（槍）、IC封裝、手機等高端散熱應用，今年可望逐漸發酵，達勝石墨片擴產進度，產業與市場都高度關注。

以全球關鍵材料最佳合作夥伴自許的達勝科技，為台灣本土少數擁有完整技術，專注研發產銷差異化聚醯亞胺（PI）薄膜產品，且有能力生產1/2mil至9mil全系列產品的PI薄膜業者，目前達勝的PI產品五成以上應用在散熱領域，散熱型PI應用涵蓋電源供應器、手機、IC封裝等。其他重要專利PI產品也用在手機PCB軟板、PCB軟板基材補強板、柔性透明顯示基板（摺疊手機、鈣鈦礦太陽能電池）等應用。

達勝最值得關注的潛力PI新產品-人工石墨散熱片，已完成製備PI材料與石墨片燒結上下游製程開發及量產準備，石墨片產品散熱效率優於散熱型PI，其導熱係數（K值）可達1600W/m.K以上，是金屬銅、鋁材料的數倍，輕薄柔軟片狀適合用作散熱介質材料，容易加工材切，品質性能直追美系龍頭廠，價格更有競爭力，可彈性供應石墨片製備PI材料或直接銷售終端的石墨片，產品在國際市場很受好評，傳聞中國大陸散熱模組廠有意包下一整條產線。

看好電動車相關產業（電動樁、電動槍、電池）、IC封裝、5G手機、AR/VR眼鏡等高端散熱應用市場需求，去年達勝的人工石墨散熱片陸續送樣給充電樁、高端IC封裝等客戶進行應用測試驗證，並積極布局擴大產能，達勝規劃以石墨片搶攻散熱新興商機，預料將成為今（2024）年企業營運成長的新動能。