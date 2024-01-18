進攻北美 台AI牙科軟體嶄露頭角

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台灣新創牙科軟體「dentall 台灣牙e通」日前獲選為國科會台灣科技新創基地（TTA）台灣國家代表隊，且參加甫落幕的2024美國消費性電子大展（CES）。

台灣牙e通創辦人暨執行長陳欽章率隊發表去年最新研發成果，dentall.ai首度前進北美市場，產品優勢於展會中大放異采。

陳欽章表示，致力於提供先進的牙科解決方案，也期盼透過CES全球舞台，向國際展示台灣牙科技術實力，以及智慧醫療嶄新應用，共同推動牙科領域的發展。

有牙醫師超級助手稱譽「dentall.ai」於去年7月發表，搭載時下最熱門的生成式AI技術，透過大型語言模型進行機器訓練，彈指間就能將牙醫師透過文字或語音輸入的病歷資訊，轉譯成視覺化牙位圖，藉由直觀圖像引導及輔助，有效降低病患與醫師間的資訊落差，大幅改善醫病溝通品質。

因應AI技術不斷演進，牙科醫療市場需求倍增，台灣牙e通今年也投入大量研發資源，針對牙科臨床使用習慣及痛點，持續收集海內外用戶回饋，優化產品功能外，也進行dentall.ai多語系版本研發，除了中文外，目前已發布英語、越南文、印尼文及日文版本，未來將視市場需求推出更多語言版本，積極拓展海外市場，打造出專屬牙科專業人士的實用工具。

透過CES展覽為契機，台灣牙e通進一步擴展國際市場影響力。此行由政府領軍96組台灣參展團隊中，企業領域占比最高前三類為AI人工智慧與機器人占28％、數位醫療占20％以及智慧城市與環境永續占18％。擅長以AI科技結合牙科醫療為企業發展核心的台灣牙e通，憑藉著深耕多年牙科專業背景，且擁有豐富醫療軟體開發經驗，創立以來即屢次在國際展會中嶄露頭角，在競爭激烈牙科市場中，奮力開創全新事業版圖。

AI浪潮席捲全球，陳欽章感謝受邀參加CES大展，這是一大鼓舞也是實質肯定。未來台灣牙e通將持續積極推動牙科醫療發展，為患者和牙醫師提供更便捷數位解決方案。