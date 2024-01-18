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雲豹能源 創漁電雙贏典範

  • 工商時報 簡立宗
●台南市政府經發局長林榮川（左六）、台南市北門區區長張政郎（左五），以及雲豹能源暨恩富資本董事長廖福生（右六）、總經理趙書閔（右五）等貴賓蒞臨剪綵儀式。圖／雲豹能源提供
●台南市政府經發局長林榮川（左六）、台南市北門區區長張政郎（左五），以及雲豹能源暨恩富資本董事長廖福生（右六）、總經理趙書閔（右五）等貴賓蒞臨剪綵儀式。圖／雲豹能源提供

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雲豹能源（6869）與旗下恩富資本1月16日舉行「全台最大漁電共生場域啟用典禮」，由台南市政府經發局局長林榮川、台南市北門區區長張政郎，以及雲豹能源暨恩富資本董事長廖福生、總經理趙書閔等貴賓蒞臨剪綵儀式，並邀當地里長、地主與養殖戶出席力挺，共同慶賀全台最大128MW漁電共生場域落成啟用滿周年、漁獲豐收，迎接台灣能源轉型多贏新時代。

經濟部能源署署長游振偉說，經過近兩年的努力，漁電共生已陸續展現成果，做到「漁業為主、綠能加值」的目標，未來會在此基礎上，透過民間與政府、地方與中央共同合作，來加速漁電共生專區的建設，一方面活絡漁村經濟，一方面提供綠電，創造雙贏局面。見證全台最大漁電共生場域啟用滿周年，台南市政府經發局局長林榮川表示，2022年底啟用光電、2023年初才開始養殖，事隔一年看到場域養殖順利且收成良好，為漁電共生作最完美的表率，未來台南市政府經發局將扮演好把關角色，幫助漁電共生建置更完整的發展體系，讓台灣綠能邁向光明未來。

雲豹能源董事長廖福生表示，雲豹能源旗下全台最大128MW漁電共生場域自2022年底啟用迄今滿一年，要感謝中央與地方的支持，以及地主與養殖戶的信任力挺，才能讓全台最具指標性的場域落成完工，漁民順利放養、收成，以漁電共生模範生姿態為台灣綠能轉型立下新典範。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源致力打造共存共榮的漁電共生示範場域。建置計畫不僅為當地增加2,500個就業機會，秉持不改變漁民養殖型態、原地原樣的原則，並協助養殖戶技術升級與顧問服務，為漁電創造雙贏局面。

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