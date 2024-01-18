什麼是P2P投資理財?

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將閒置資金透過網路平台，借貸給需要的人，從中賺取利息和領回本金，就是P2P借貸理財（類似傳統標會），核心概念是讓「每個人像銀行一樣，提供小額借貸服務給他人。」透過網路平台媒合投資人與借款人，去除銀行仲介者，直接借錢給有需求的人，投資人獲取利息，借款人取得資金，少了仲介者利差，利息直接回饋P2P投資人，提高投資報酬率，創造借貸雙贏。

過去無論是公司行號或個人借款，多是經由銀行等金融機構，或民間貸款公司放款，P2P（Peer to Peer）就是點對點和去中間化，透過網路平台直接媒合需要借錢和願意借錢的人，建立多元的借錢周轉管道，不至於冒風險借高利貸。對於有閒錢，也願意借給有需求之投資者，多了一個優於定存利息的賺錢管道。

在P2P投資理財風潮動下，標會平台隨之興起，其中更有業者研發出『標會自動續標方法及其伺服裝置』且獲得發明專利，同時藉該專利推出創新的標會商品，在借貸市場帶動風潮。

據了解，標會平台的借貸理財與一般銀行的差異處為，銀行儲蓄為固定利率，借款利息隨著金額多寡有議價空間。

標會平台則採取完全公開透明方式，不僅可以借貸，還可藉會務運作為自己準備養老基金，對於人口結構老年化的台灣來說，也是另類透過金融科技商品儲存養老金的新選擇，值得進一步了解。（本文作者為CCE中華資金交易所經理葉鴻裕）