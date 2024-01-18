BRIDGESTONE S23超級運動胎限量上市

因應重機騎士對於追求操控樂趣的駕馭需求，普利司通以暢銷並獲極高評價的S22為基礎，開發出全新款超級運動輪胎「BATTLAX HYPERSPORT S23」，提供令人驚豔的壓車與過彎性能。 崇記貿易普利司通二輪事業部經理加川繁松表示，台隆集團代理與合作的品牌當中，與普利司通的淵源最長久，有將近75年，而「BATTLAX」這個系列產品不僅已推出40年，並且仍在進化中，這次推出的BATTLAX HYPERSPORT S23，即是以前一代市場上的S22為基礎，開發出於全方位皆大幅提升表現的一款卓越產品，相信喜愛大型重機的消費者，將可升充分享受到世界級設計製造水準帶來的極致性能體驗。 台隆集團崇記貿易普利司通二輪事業部顧問林進賢表示，歷經40年技術淬鍊，從BT-01/BT-02為原點開始，歷經全日本公路錦標賽、MOTOGP、ST600、EWC世界機車耐久賽等等磨練並取得佳績，BATTLAX HYPERSPORT S23輪胎為日本製造、原裝進口的最高品質導入台灣市場。其胎側採用全新開發的胎面膠料，能以最大程度發揮壓車過彎時的運動性能能得到更加清晰的路感，為騎士提供「更令人感受到興奮之運動性與騎乘感受，在極大傾角的狀態下，發揮出令人不可思議的近似賽道胎的穩定性」 。 此外，採用「脈衝紋的溝槽設計」，讓輪胎在雨天溼地狀況下，也能有更優異的安全性能。還有，根據官方實測數據，跟前一代產品相比，無論是在磨耗性（輪胎壽命）的明顯提升了約8%，乾地狀態下的過彎速度提高5%，與各面向的有效產品升級，包括乾地與溼地圈速提升、乾地回轉穩定性、乾地抓地力、乾地胎側抓地力、乾地操控性、濕地抓地力、濕地剎車制動、濕地直行穩定性、濕地操控性等等，展現出極高的CP值。