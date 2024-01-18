三星Galaxy S24系列發揮強大AI實力 即時雙向翻譯與搜尋功能成亮點

三星SAMSUNG開年就發表Galaxy S24旗艦系列：Galaxy S24 Ultra｜S24+｜S24共3款新手機，強調將AI植入手機的各個層面，其中「通話即時翻譯功能」能讓用戶在通話中進行13種語言的雙向即時語音和文字翻譯，減少語言障礙，放大溝通體驗。另外，三星攜手Google推出的「Circle to Search」，出現在手機螢幕上的圖片、影片和文字，AI都能幫你找到相關資訊。 對於喜歡旅遊的人來說，語言常是溝通的痛點，一位講英文的觀光客，可以透過Galaxy S24手機向講西班牙文的計程車司機溝通，不想說話，打字也能進行雙向即時翻譯，通話即時翻功能支援中文、應英文、西班牙文等共13種語言。 此外，三星鍵盤中的「寫作助理」能依據對話情境提供回覆建議，休閒、商業甚至是莎士比亞文體都能幫你回覆；透過語音錄製應用程式內建的「語音轉文字智慧助理」，能識別多位發話者，將談話內容轉成文字、摘要，適合擔任會議記錄者使用，透過Samsung Note應用程式的「筆記智慧助理」，能自動排版使用者的筆記內容，產生條列式重點、大小標或是產生符合內容的表情符號。 在發表會上，三星也宣布和Google合作推出「Circle to Search搜圖圈」功能，只要在照片中以手指圈選或是擦塗或是畫線，透過AI，就能幫找到你標記的物品資訊，不論是藝人手上拿的包包，或是臉上的太陽眼鏡，都能幫你找到相同或類似的商品資訊，而且文字也能幫你搜，例如朋友說曾在英國的某個地方吃過好吃的食物，AI能透過文字的描述，協助你找到食物名稱或是餐廳，影片裡的圖像也能搜。可說是Google lens的進化版。 Galaxy S24 Ultra推出鈦紫、鈦黃、鈦黑、鈦灰共4色，螢幕從前代的曲面變為6.8吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X平面螢幕，電池容量為5000mAh，搭載高通驍龍Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3處理器，提供高效運算能力，讓AI有更好的表現，此外Galaxy S24 Ultra內建Vapor Chamber尺寸為前代的1.9倍，散熱效果再提升。此外，Galaxy S24 Ultra是首款採用鈦金屬邊框的Galaxy手機，並採用最新一代康寧Corning Gorilla Armor螢幕，抗擦能力提升4倍。 大家最關心的拍照功能，Galaxy S24 Ultra搭載最高2億畫素主鏡頭、1000萬畫素3倍光學變焦與5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭，支援最高100倍超高倍變焦，以及1200畫素前置自拍鏡頭。有12GB RAM+256GB/512GB/1TB ROM版。建議售價1299美元起。 Galaxy S24+推出鈷藤紫、琥珀黃、黑、大理石灰共4色，鋁製邊框，搭載6.7吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X平面螢幕，1至120Hz畫面更新率，電池容量為4900mAh，具備5000萬畫素主鏡頭、1200萬畫素前置自拍鏡頭。提供12GB RAM+256GB/512GB ROM版。建議售價999美元起。 Galaxy S24推出紫、黃、黑、大理石灰共4色，鋁製邊框，搭載6.2吋O極限全螢幕、Dynamic AMOLED 2X平面螢幕，支援FHD+，1至120Hz畫面更新率，電池容量為4000mAh，具備5000萬畫素主鏡頭，1200萬畫素前置自拍鏡頭。提供8GB RAM+128GB/256GB/512GB ROM版。建議售價799美元起。 發表會上也公布了Galaxy S23建議售價為699美元起，Galaxy S23 FE建議售價為599美元起。Galaxy S24旗艦系列的3款機型將於線上商城推出獨家限定色，自1月31日起陸續於全球特定市場販售，台灣上市計畫另行公告。