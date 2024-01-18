降息預期持續退燒 美股全倒 蘋果續挫

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美國零售銷售數據強勁，加上近期聯準會官員頻頻釋出鷹派言論，市場對於3月降息的預期持續退燒，美債殖利率揚升，華爾街股市17日低開，道瓊工業指數早盤尾聲曾短線轉漲，午盤時段跌幅擴大，一度跌近230點，尾盤跌幅收窄，其他主要指數則全日維持跌勢，終場四大指數盡墨。

道瓊工業指數下跌94.45點，或0.25％，收在37,266.67點；標準普爾500指數下挫26.77點，或0.56％，收在4,739.21點；那斯達克指數下滑88.73點，或0.59％，收在14,855.62點；費城半導體指數下跌36.00點，或0.88％，收在4,069.94點。

數據方面，美國商務部17日公布，去年12月零售銷售月增0.6％，高於市場預期的0.4％，寫下3個月來最大增幅，顯示聖誕假期的消費穩健，期內扣除汽車和汽油的銷售則攀升0.6％，同樣超過預期的0.3％。

另外，聯準會數據顯示，美國去年12月工業生產月增0.1％，超出市場預估的萎縮0.1％，其中，製造業產出增長0.1％，超出市場持平的預期。

經濟數據強勁再度打擊投資人對降息的預期，根據CME的FedWatch工具，市場預估3月降息的機率降至55.7％。美國公債價格則進一步下跌、殖利率持續攀高，10年期美債殖利率一度升6.87個基點，站上4.10％，報4.126％，繼續刷新一個月前聯準會會議以來的高位，對利率較敏感的2年期美債殖利率則一度攀升14.76個基點，來到4.367％。

政經方面，聯準會於17日發布最新褐皮書，內容指出，近幾周以來，消費者支出推動美國經濟，抵銷了製造業等其他產業的疲弱表現，多數地區的消費者表現均達到預期，另有三個地區的消費者表現超出預期。經濟活動方面，多數地區回報近幾周幾乎沒有變化，但企業對前景展望愈來愈樂觀。

歐洲方面，歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）17日指出，歐洲央行可能會於今年夏季開始降息，不過實際情況仍要取決於數據，依然有一定程度的不確定性，部分指標依舊沒有在決策者們希望看到的水準上。

個股方面，蘋果再度傳出利空消息。美國聯邦上訴法院17日做出裁決，拒絕繼續暫停對蘋果智慧手表實施的進口禁令，意味著蘋果必須停止在美國銷售具有血氧監測功能的Apple Watch。蘋果應聲收黑0.52％，收報每股182.68美元。

電動車龍頭特斯拉繼在中國祭出降價措施後，周二亦降低德國、法國、挪威和荷蘭的Model Y售價，降幅從4％到8％不等，顯示全球電動車市場競爭加劇，特斯拉欲守住其市占率。特斯拉盤中股價曾挫3.6％，收盤下跌1.98％，股價來到215.55美元。

龍頭科技股周三普遍下挫，亞馬遜收黑1.45美元，跌幅0.95％，收在151.71美元；Google下跌1.19美元，跌幅0.83％，收在142.89美元；微軟收挫0.80美元，跌幅0.21％，收在389.47美元；Meta則揚升0.91美元，漲幅0.25％，收報368.37美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲1.28美元，漲幅1.26％，收在102.95美元；日月光ADR下滑0.09美元，跌幅1.03％，收8.63美元；聯電ADR收黑0.19美元，跌幅2.43％，以7.64美元作收。