前往主要內容
工商時報LOGO

群益證股神贏家獲利4,500萬 1／27星期六授訣

舉行論壇暨投資展望活動，陶文也將現身說法，免費參加

  • 工商時報 黃志方
群益金鼎證券舉辦的「股神交易爭霸戰」，為全台唯一由券商舉辦的實單交易競賽，預計雙戰線冠軍皆獲利千萬以上，群益金鼎證券特別於1月27日（六）下午於集思台大會議中心舉辦，為兩戰線前十名頒發股神獎座，同時邀請股神不藏私，分享選股與交易心法。圖／黃志方
群益金鼎證券舉辦的「股神交易爭霸戰」，為全台唯一由券商舉辦的實單交易競賽，預計雙戰線冠軍皆獲利千萬以上，群益金鼎證券特別於1月27日（六）下午於集思台大會議中心舉辦，為兩戰線前十名頒發股神獎座，同時邀請股神不藏私，分享選股與交易心法。圖／黃志方

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

群益金鼎證券於2023年舉辦實單交易競賽，歷經半年的激戰，終於產生最後贏家股神，將現身分享獨家獲利心法，「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」將於1月27日下午於台大集思會議中心舉辦，會中邀請到兩位千萬贏家，兩位百萬贏家現身分享心法，同時結合群益投顧總經理范振鴻解析2024全球趨勢展望，加上風水命理大師陶文分享龍年開運秘訣，操作、總經、開運一把抓，全程免費參加，數量有限立即報名！活動網址：https://bit.ly/3tfvYA7

在股票市場中，一時賺錢很容易，能長時間守住獲利才是難題！群益金鼎證2023年舉辦股神交易爭霸戰，全程實單交易，由去年七月一路激戰至十二月，長達六個月的走期中，榮登股神榜的參賽者月月洗牌，總冠軍終於在長時間的競賽中脫穎而出，創下半年獲利4,500萬的佳績，前三名也皆獲利百萬以上。

群益證表示：實際與股神對談後，發現不少在股海縱橫的菁英們，都為自己定下標準決策流程與交易原則，並長時間嚴格遵守，所有交易個股只由決策流程篩選出來，而篩選出來的個股，若偏離自身訂下的原則，不論眼前的機會有多誘人，就絕對不碰。以數位交易組的亞軍為例，他的原則就是「當沖避免借券，沒有券寧可不做！」，為什麼股神會立下這個原則？1月27日他將於群益證股神贏家論壇現身說法，不藏私分享決策流程！

另一個股神共同特性是「絕不內耗」。本次得獎的一位股神表示：只要收盤，即使仍有留倉部位，那也是明天要解決的事，再多想也只是徒增煩惱。

1月27日群益股神贏家論壇中亦會分享股神再面對各式情況的心態調節歷程，有好的心態，才能在股海中長贏。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 全面中止ECFA？國台辦曝進程

  2. 60歲才能申請新制勞退金？「3除外情況」符合1項就先領

  3. 明起5天勞保局密集發錢 勞保國保最新統計出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。