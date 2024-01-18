群益證股神贏家獲利4,500萬 1／27星期六授訣

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群益金鼎證券於2023年舉辦實單交易競賽，歷經半年的激戰，終於產生最後贏家股神，將現身分享獨家獲利心法，「群益股神贏家論壇暨2024投資展望活動」將於1月27日下午於台大集思會議中心舉辦，會中邀請到兩位千萬贏家，兩位百萬贏家現身分享心法，同時結合群益投顧總經理范振鴻解析2024全球趨勢展望，加上風水命理大師陶文分享龍年開運秘訣，操作、總經、開運一把抓，全程免費參加，數量有限立即報名！活動網址：https://bit.ly/3tfvYA7

在股票市場中，一時賺錢很容易，能長時間守住獲利才是難題！群益金鼎證2023年舉辦股神交易爭霸戰，全程實單交易，由去年七月一路激戰至十二月，長達六個月的走期中，榮登股神榜的參賽者月月洗牌，總冠軍終於在長時間的競賽中脫穎而出，創下半年獲利4,500萬的佳績，前三名也皆獲利百萬以上。

群益證表示：實際與股神對談後，發現不少在股海縱橫的菁英們，都為自己定下標準決策流程與交易原則，並長時間嚴格遵守，所有交易個股只由決策流程篩選出來，而篩選出來的個股，若偏離自身訂下的原則，不論眼前的機會有多誘人，就絕對不碰。以數位交易組的亞軍為例，他的原則就是「當沖避免借券，沒有券寧可不做！」，為什麼股神會立下這個原則？1月27日他將於群益證股神贏家論壇現身說法，不藏私分享決策流程！

另一個股神共同特性是「絕不內耗」。本次得獎的一位股神表示：只要收盤，即使仍有留倉部位，那也是明天要解決的事，再多想也只是徒增煩惱。

1月27日群益股神贏家論壇中亦會分享股神再面對各式情況的心態調節歷程，有好的心態，才能在股海中長贏。