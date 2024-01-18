反壟斷訴訟＋智慧表禁令 蘋果1天遇2大重擊

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蘋果於17日一連面臨兩大不利消息。外媒報導稱，美國司法部最早將於3月對蘋果提起反壟斷訴訟，於此同時，美國聯邦上訴法院拒絕繼續暫停對蘋果智慧表實施的進口禁令，亦即蘋果必須停止銷售有血氧檢測功能的智慧表。

美國司法部自2019年開始對蘋果進行反壟斷調查，蘋果遭控在iPhone和iPad上設置軟硬體限制，使競爭對手難以與之抗衡。本月稍早傳出調查已來到「後期階段」，司法部可能準備在上半年提出全面性的反壟斷訴訟。

外媒17日引述知情人士報導，司法部和蘋果的律師團隊已就潛在訴訟進行了三次會談，司法部希望在今年第一季提起訴訟，最早將於3月付諸執行，不過，由於司法部反壟斷部門的資深官員尚未批准起訴書，時間表仍可能會異動。

蘋果於同日面臨另一不利消息，即美國聯邦上訴法院駁回該公司提出的動議，拒絕讓其蘋果延長進口禁令的暫停時間，意味著蘋果必須停止銷售具有血氧檢測功能的智慧手錶，即最新Series 9和Ultra 2。

去年10月，美國國際貿易委員會（ITC）認定蘋果智慧型手表的血氧檢測功能侵犯醫療設備公司Masimo持有的兩項專利，對其頒布進口禁令，並於去年12月26日生效，不過蘋果旋即向法院申請緊急擱置，因此禁令得以暫緩執行，蘋果同時要求在等候上訴期間停止實行進口禁令，因該公司研判其有高機率在上訴後獲得勝利，但訴訟過程將耗時數個月，若繼續實施禁令，將對公司、供應商和公眾造成損害。

不過，聯邦上訴法院於17日駁回此動議，國際貿易委員會直批，蘋果的要求無異於侵權者「要求持續侵權許可」。法院的最新裁決意味著蘋果在上訴期間必須停止銷售具有氧氣測量功能的手錶，根據蘋果研判，這段期間可能持續一年或更久。

在法院最新決定出爐後，蘋果可能不得不採取備用計畫，即銷售不含血氧測量功能的智慧表，蘋果已經開發出軟體解決方案，從設備中去除這項功能，讓其得以繞過禁令，美國海關與邊境保護局（CBP）也已於上周決定，蘋果重新設計後的智慧表版本得以不售進口禁令的管制。