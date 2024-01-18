TI整合式處理器助推 ADAS 網域控制器建構多攝影機360度視覺解決方案

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交通事故傷亡人數逐年增加，汽車製造商紛紛將主動安全功能整合至先進駕駛輔助系統（ADAS）網域控制器中，以提高車輛及道路使用者的安全。美商德州儀器（TI）公布，其高效能 TDA4VH-Q1 SoC處理器被國際軟體公司Phantom AI選用，打造360度多攝影機視覺感知解決方案，可實現SAE等級2／2＋的自動駕駛功能。

Phantom AI透過TI J7 SoC開發套件，為 TDA4VH-Q1 SoC開發出「Phantom Vision」多攝影機ADAS系統。該系統整合前視、側視與後視攝影機，涵蓋車輛360度視野，有助於消除車輛盲區。此外，該系統亦包含進階的ADAS功能，如施工區域檢測、方向燈偵測等。

TI表示，TDA4VH-Q1 SoC內建高效能運算核心、深度學習加速器與專用視覺預處理單元，可為Phantom AI的多攝影機系統提供所需的計算 Horsepower與低延遲效能。該 SoC的深度學習引擎與DSP核心搭配TI 最佳化的神經網路庫，使Phantom Vision系統能夠以極低延遲同時兼顧高精度，實現複雜場景的物件檢測與分類。

TI 全球汽車業務部副總裁Dave Peregrim表示：「Phantom AI團隊展現TI高階TDA SoC處理器在智慧型ADAS與輔助／自動駕駛應用的強大功能。憑藉SoC內建的深度學習與視覺加速單元，Phantom AI能將多攝影機360度感知視覺系統商業化並推向市場。」

隨著 ADAS 與自動駕駛演算法愈趨複雜，新車款對高效能運算的需求大幅提高。TI早在多年前即投入大量資源發展汽車功能安全車用 SoC，透過與領先軟體供應商的緊密合作，持續推出創新解決方案，為車廠打造更安全便利的行車體驗。