1／18盤前》三星AI旗艦機問世 支援「通話即時翻譯」 台積等供應鏈好嗨

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●台股17日收盤雖摜破季線，跌幅1.07％、相較陸港韓展現強勁抗跌力；勞動基金及退撫基金手中合計仍握有1,555億元的銀彈，將伺機撥款進場。

台股連兩日共跌385點，外資連三天賣超台股高達1,324.42億元；元月來轉為賣超1,568.49億元，政策護盤急急如律令，17日代表政府基金及公股銀行動向的八大公股券商共買超132.07億元，為史上第六高。

●台股遭到外資連著兩天大提款1,233億元、台股跟著下跌385點，臺灣證券交易所與櫃買中心連袂信心喊話，當國際出現重大事件時，台股可能會與全球市場連動，強調台股基本面良好，投資人宜理性面對近期波動，呼籲投資人應保持冷靜，審慎評估國際事件對台灣的影響並理性看待近期股市變化。

●就是人工智慧（AI）最強！美股輝達、微軟16日股價頻創新高的題材發酵，台股AI供應鏈17日逆勢大盤跌破季線而走揚，在股市修正的過程中，包括晶圓代工台積電、IP矽智財的神盾、M31、安國等，成為多頭重新點燃台股向上的火種。

●金管會18日可望釋出金融股利多。金管會曾公布金控用法定盈餘公積及資本公積配息四大條件，預計18日正式對外宣布，目前傳出資本公積配息門檻可能鬆綁，與法定盈餘公積脫勾，相關財務指標也可能修正，讓金控今年配息能力有望提高。

●2023年最後一個月實支實付醫療險掀起停售潮，帶動2023年健康險新契約保費衝破400億元，年增達1成，為2021年以來的新高，尤其最後一個月單月熱賣36.9億元，創9個月新高。

●壽險業2023年意外險新契約保費來到137億元，創下史上新高，年增近20％。保險業者分析，除與疫情過後民眾對醫療與意外保障觀念提高之外，也與2023年部分產險公司新改版的意外險有調高保費或降低保額有關。

●兆豐金以33元辦理現增3.5億股，17日起至19日開放申購，抽籤日為23日，由於兆豐金16日收盤價38.15元，等於抽籤抽中每張現賺5,100元，申購首日即有數萬張登記，兆豐金17日股價收在37.3元，單日下跌1.3元，是近半年最大跌幅，成交量4萬3,971張也是近半年最大量。

●台積電法說正式登場，經過外資券商近期接力重申看好中長線後市、先替毛利率可能暫時衰退打預防針、調升目標價等一輪操作，市場對台積電法說會關注度已經拉滿，押寶派與暫時觀望派對決來到最終時刻，外資則持續緊盯資本支出、先進製程產能利用率與毛利率議題。

●揮別毛三到四的年代，仁寶去年前三季毛利率重返4.4％，初步繳出「由追求營收高成長調整為追求經營效率」的策略轉型成績單，仁寶董事長許勝雄在今年旺年會中宣布，未來集團在新事業的布局上，會採取更為積極的布局，擬由既有的「囤墾式」轉向「掠奪式」策略，並揚言未來二至三年至少會有二至三個併購案，併購的主力除擺在醫療上，包括車電和5G、低軌衛星都會是重點。

●電子代工大廠仁寶（2324）旺年會17日登場，每年都會針砭新年景氣的仁寶董事長許勝雄直言，原期待今年3月、最遲6月利率會因通膨降低而往下調整，從而帶動經濟能量往上提升，不料近期又碰到紅海危機來攪局，也讓許勝雄憂心2024年經濟軟著陸恐會是個挑戰。

●全球智慧手機市場開始復甦，IC設計龍頭聯發科宣布於31日舉辦法說會，法人聚焦除了聚焦2024年智慧型手機成長動能外，蘋果iPhone手機於大陸地區罕見進行降價促銷，外界好奇安卓手機晶片市占龍頭將如何因應。另外，法人亦關心聯發科於新業務之布局與發展，包括ASIC、車用領域之進展。

31日聯發科將舉行線上法人說明會，將由副董事長暨執行長蔡力行以及財務長顧大為擔任主講人揭示去年第四季財務報告。估計屆時也將對手機市場前景及消費性市場給出相關展望。

●股王世芯-KY現金增資發行普通股參與海外存託憑證17日完成訂價，本次募集發行價折合新台幣約每股3,500元，發行價創台股史上新猷，募資總額達4.12億美元（約新台幣129億元）。公司表示，籌資將用於外幣購料，並強化公司財務結構，以提升公司未來營運的競爭力。

●科技大廠活化資產祭出新模式，環球晶17日盤前發布重訊，宣布其全資德國子公司GlobalWafers GmbH，於2024年1月16日（德國時間）完成以所持有世創（Siltronic AG）股份，作為交換標的的3.452億歐元（約新台幣119億元）海外附認股權公司債訂價，以活化資金。

●台灣豪華車買氣強強滾，2023年共計賣出破紀錄的11.2萬輛豪華車，和泰汽車代理的日系豪華品牌LEXUS更以3萬輛的交車成績，刷新台灣單一豪華車品牌年度銷售紀錄，2024年展現龍頭氣勢，17日發表全新跨界休旅LBX，為2024年國內第一輛新車上市。和泰車總經理蘇純興表示，以目前接單熱度來看，若原廠供車順暢，LEXUS在2024年將繼續邁向另一高峰。

●三星將於18日全球發表Galaxy S24旗艦系列手機，包括S24 Ultra、S24+及S24，為非蘋陣營2024年首發旗艦機，並且是三星第一支支援AI功能手機，且軟、硬體規格全面升級，被視為三星奪回全球手機銷售市占龍頭的重量級機種，隨著S24出貨加溫，台廠相關供應鏈將雨露均霑。

●導電漿廠勤凱（4760）董事長曾聰乙表示，被動元件景氣不悲觀，在轉單效應之下，第一季接單比第四季好。此外，今年陸、日、韓等海外市場拓展有成，比重可望拉高到30％以上，此外，電感曝光型內電極銀膏、半導體固晶膠等新產品陸續量產出貨，全年可望力拚兩位數成長。

勤凱去年前三季每股純益約3.23元，已超越前年全年的水準。去年第四季營收2.2億元，年增率12.6％，雖有匯損干擾，但獲利仍有一定水準。市場看好勤凱今年營運逐季成長，全年營收將有雙位數的成長。

●東洋（4105）2023年營收雖以54.8億元改寫新高，惟12月每股虧損0.02元，導致全年EPS為4.35元，略低於前一年度的4.4元。法人認為，隨著麻醉止痛、疫苗類產品貢獻增加，加上海外貢獻增溫，看好東洋2024年營收將呈現雙位數成長，EPS將挑戰5元大關。

東洋17日率先生技業公布2023年獲利，自結12月營業利益5,804萬元，每股虧損0.02元；累計全年營業利益13.54億元，稅後純益10.82億元，每股盈餘4.35元。

●臺灣期貨交易所公布2023全年期貨商的獲利，冠軍由元大期貨（6023）奪下，累計每股稅前盈餘高達7.89元，澳帝華期貨每股稅前盈餘6.28元摘亞軍，群益期貨（6024）以每股稅前盈餘6.06元攻季軍。法人分析，去年市場因長期處於高利率水平，期貨商保證金利息收入相當可觀，進一步展望2024年面臨「一好一壞」挑戰，持平看待市場。

群益期貨副總經理許績慶表示，展望2024年，許績慶指出，好是期貨市場波動性可能會放大、交易機會增加，但預期集中在第二季、第三季；壞是聯準會將於今年中前開始降息，但降息碼數不會太多，整體利率還是處在較高水平，期貨商保證金息收可能減少，市場「一好一壞」、持平看待。（中性看待）

●信紘科（6667）在高科技產業製程廠務供應系統整合業務保持穩健，該公司看好全球5G、Wi-Fi 6/6E等通訊技術蓬勃發展，信紘科研發出高頻電磁波防護吸收材料（EMI），可有效滿足包括衛星通訊以及數據交換器的應用，未來可望增添公司營運正面效果挹注，此外，該公司在原有的高科技產業製程廠務供應系統整合業務保持良好的設備拉貨與施作工程，2024年第一季營運審慎樂觀。

●日本補償膜供應商ZEON（瑞翁）受到地震影響，冰見二上工廠停工至今，補償膜供應喊吃緊。偏光片廠表示，目前手上還有庫存，所幸第一季是傳統淡季，稼動率會降低，接下來還要看何時復工，後續還要檢修機台，預期補償膜缺貨影響可能長達一個季度。

●半導體設備廠蔚華科（3055）2023年推出新產品JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，由於切入市場痛點，目前和多家國內外矽晶圓廠客戶接觸中，部分客戶進入已最後階段，第一季有望取單，上半年可望開始出貨，2024年新產品出貨展望樂觀，公司力拚2024年全年營運轉虧為盈。（中性看待）

●倚天酷碁-創（2432）推進IPO後，近年業績穩定以雙位數力道走升，17日舉行法說會對外展望營運，倚天酷碁副總經理陳仁揚指出，倚天酷碁透過多元產品線建置成長動能，避免單一產業或單一市場景氣下行時，對其造成的營運風險，以全線開動模式來維穩營收和獲利成長。

受惠旗下微移動（e-Mobility）產品線中的電動滑板，在歐洲市場銷售動能強勁，加上PC暨電競周邊出貨有優於預期的回暖，倚天酷碁2023年第四季合併營收5.96億元，創單季新高。

●健喬（4114）董事長林智暉17日表示，2023年啟動決戰國際布局，加大海外銷售力度後，隨著本業的有機成長、併購和策略聯盟三大引擎帶動下，2024年營收、獲利都將持續雙位數成長，並力拚2026年要達到百億元營收規模、成為區域製藥大型集團。

健喬2023年第四季營收以13.29億元創單季新高，全年營收也首度站上50億元大關，達51.19億元，交出年增16％佳績。成長主因除愛克痰及咳嗽藥（水）銷售仍維持20％以上年增長外，由於國際藥廠缺貨，鼻用類固醇噴劑銷售量年增達131.6％，銷量突破100萬支，市占率超過4成，成為國內鼻噴劑龍頭公司。

●基因定序廠基米（4195）17日董事會通過子公司萊斯特生醫現金增資案，擬發行新股2,700萬股，每股10元，將募集2.7億元，並擬引進策略性投資人，加速新藥開發。

基米表示，為引進策略性投資人，董事會也決議部分放棄認購，預計萊斯特在完成增資後，資本額將由原先3,000萬元，一舉擴增至3億元，基米對萊斯特持股比將由100％降至30％內，仍具控制權。（中性看待）

●台寶生醫（6892）17日與臺中榮總（中榮）簽署產學研究暨應用推廣合作協議，雙方共推GTP產學醫合作開發尖端細胞治療，打造3A細胞醫療鏈，串接全球市場，初步鎖定建置骨髓間質幹細胞保存庫、MSC／VEGF治療下肢缺血臨床試驗、NK細胞及其衍生細胞臨床應用等領域。

●材料-KY（4763）表示，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠，看好醋片中國大陸內需市場，材料-KY預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成3.5萬噸醋片產能擴增。

●雙鍵（4764）大陸大豐廠2023年首季起展開復產前置作業並陸續投料生產光起始劑，惟受制通澎、景氣復甦干擾，因應市況調節產能。展望後市，擬持續開發綠色環保、5G應用，增加電子化學品營收比重，強化營運利基。（中性看待）

●受制景氣復甦趨緩，壓抑國化（1713）、長興（1717）營運推進力道。不過，國化（1713）轉投資和淞（6826）業績穩健成長，貢獻豐厚業外獲利進帳，國化2023年前三季稅後純益2.97億元、EPS達1.97元，超越2022年全年獲利表現。和淞2023年第四季業績表現亮眼，同年12月營收創高，法人推估，和淞對國化去年第四季獲利貢獻可望較第三季的1.28億增加，國化母以子貴題材發酵加分。（中性看待）

●江興鍛（4528）、智伸科（4551）布局電動車產業供應鏈，2024年業績貢獻度看好將隨全球電動車銷量攀升，兩家公司對2024年營運均審慎樂觀，江興鍛更要拚2024年營收兩位數成長。

江興鍛表示，大陸電動車銷量持續攀升，江興鍛積極布局，2022年起切入大陸自有品牌電動車零件供應鏈體系，隨大陸電動車銷量起飛，江興鍛2023年電動車零件營收占比提高至13％，並看好2024年將持續提升，並推升整體營收有兩位數成長。法人估江興鍛2024年營收上看21億～22億元。

智伸科指出，智伸科汽車事業近兩年積極與品牌汽車廠及Tier 1汽車零組件供應商客戶，加大開發新能源車、電動車等相關關鍵零組件，2023年汽車事業，應用在新能源車的傳動系統、安全系統等關鍵零組件營收，隨著主要汽車客戶拉貨力道逐季向上，減緩電子、醫療及運動事業受客戶調整庫存的影響程度。2024年汽車事業銷售增長，醫療、電子、運動等事業也因客戶去化庫存告一段而開始回補，審慎樂觀看待2024年營運。（中性看待）

●今年中國半導體成熟製程將開出更多新產能，對檢測需求將明顯放大，檢測大廠閎康（3587）在中國布局已久，再加上台灣在先進製程推進、日本也有熊本據點開始貢獻營運，市場法人看好，2024年閎康營運成長動能強勁。

●網通設備廠榮群（8034）去年營收表現成長亮眼，股價近期拉出一波飆漲，短線震盪激烈之下，該公司應主管機關要求公告去年11月自結數，其中，11月單月每股稅後純益0.45元，較前一年同期大幅成長164.71％。

榮群2023年前三季每股稅後純益為0.64元。去年11月稅後純益為2,843萬元，年成長168.21％，11月單月每股稅後純益0.45元，較前一年同期大幅成長164.71％。累計去年10月及11月稅後純益6,847萬元，年成長179.24％，累計10月及11月每股稅後純益為1.1元。若加計10月及11月獲利成績，去年前11月每股稅後純益為1.74元。

●臺灣指數公司17日公布三檔ETF成份股調整，均自17日盤後生效。其中，富邦臺灣中小（00733）ETF成份股大汰換44檔；另FT臺灣Smart（00905）ETF成份股也出現38檔上、39檔下，成份股出現大洗牌。

「中小型A級動能50指數」是00733所追蹤，目前基金規模約21億元。成份股納入44檔包括：華榮、宏泰、五鼎、冠軍、春源、仁寶、佳世達、宏碁、英業達、藍天、昆盈、技嘉、微星、億光、建準、承啟、興勤、國建、榮運、奇鋐、勝德、泰碩、麗清、華擎、嘉澤、谷崧、健策、海華、神達、南寶、臻鼎-KY、建國、華興、詮欣、力成、啟碁、矽力＊-KY、伊雲谷、芯鼎、威鋒電子、視陽、來頡、台虹、瀚荃等。

另「特選Smart多因子指數」是00905所追蹤，目前基金規模約20億元。成份股納入38檔包括：環泥、大成、泰山、三芳、中興電、堤維西、信錦、潤隆、宇隆、華通、金像電、義隆、敦陽科、冠德、宏盛、台航、京城銀、統一超、全漢、增你強、零壹、智原、文曄、晶技、玉晶光、智易、大聯大、合勤控、永信、宏正、啟碁、保瑞、研揚、達方、宇瞻、豐泰、櫻花、宏全等。

●台股17日重挫逾185.08點，市場關注18日台積電（2330）法說，法人預期相關設備概念股可望受惠，設備廠萬潤（6187）領軍上揚；另IC通路股考量庫存已落底，加上客戶訂單湧入，隨著半導體庫存調整完成，可望較去年成長，包括文曄（3036）、擎亞（8096）股價反映利多逆勢抗跌。

●總統大選落幕後，投資人期待的選後謝票行情卻落空，受新台幣大貶引發外資殺出、國際地緣政治衝突加劇影響，台股本周來下挫351點，17日甚至跌破季線大關，在一片愁雲慘霧之際，部分中小型股挺身而出，安克（4188）、神盾（6462）等多檔上櫃股本周來逆勢勁揚，且吸引法人買盤相挺，試圖延續盤面多頭火種。

盤點本周以來逆勢勁揚的上櫃股中，仍有高達20檔繳出雙位數周漲幅，再篩選三大法人單周買超逾百張之個股，則有安克、神盾、旺玖、順藥、振發、弘塑、閎康、萬潤八檔入列，搭上AI、先進封裝等題材，吸引資金進駐；另泰茂、鈦昇、M31、台星科、新復興、宣德、群聯、凡甲、上詮、幃翔、大江等多檔同樣有法人買盤加持，表現抗跌。

●櫃買家族將添新血，新藥生力軍朗齊生醫*（6876）將於18日登錄興櫃，為2024年來第六家登錄興櫃的公司，將推升興櫃家數達334家；而後續系統整合服務商藍新資訊（6938）也將於23日接續登錄。

●PC市場利多浮現，華碩共同執行長胡書賓表示，2024年除了AI PC問世，還有Windows系統改朝換代，或PC換機週期來臨，都將為產業帶來正面因素。另美國醞釀降息，企業資金成本壓力降低，將推助企業採購預算回溫，2024年整大環境有利商用市場裝置需求回升，同時通膨下降，對消費性市場也有正面挹注。

●智冠旗下的雲端服務公司智雲科技，為強化雲端資安服務，17日與韓國資安大廠PNPSECURE簽署合作意向書，將代理該公司資安解決方案，預計2024年上半年在台灣正式推出。

●台灣大哥大擴大智慧家庭生態系，17日宣布加入連接標準聯盟（Connectivity Standards Alliance，CSA），成為台灣第一個採用Matter協定的電信業者。

●地緣政治風險升溫，加上美國聯準會(Fed)為主的降息趨勢，包括中信、永豐、國泰世華等銀行皆看好黃金後市，臺灣銀行則認為金價至少有撐。銀行業者分析說，依歷史經驗，黃金在降息期間表現優於大盤，可逢低布局，如黃金存摺、黃金基金、黃金ETF等，都是投資人投資黃金的重要工具。

●研究機構顧能（Gartner）最新報告指出，去年大環境不景氣導致全球半導體市場陷入史上最嚴重的低迷期，但英特爾卻在三星電子業績衰退之際奪回全球半導體龍頭寶座。輝達也受惠於AI浪潮，在去年首度擠進全球前五大半導體業者之列。

●華爾街分析師與投資人看好人工智慧（AI）需求火熱，包括微軟、谷歌與ChatGPT開發商OpenAI等客戶將持續買進AI晶片，令該領域龍頭輝達（NVIDIA）與超微（AMD）16日股價狂飆，分別創下歷史新高與2021年11月以來最高。

●亞馬遜（Amazon）持續導入AI應用，正在測試一項新型AI工具，讓消費者可以詢問其特定產品的問題，由AI主要根據產品資訊及評論中的資訊，在幾秒鐘內生成回覆。

●大陸統計局17日公布，2023年GDP成長率5.2％，「5％左右」官方目標達陣。分析指出，今年經濟將延續平穩態勢，但消費復甦偏弱、房市低迷拖累投資增長、出口仍面臨外部需求下降，財政和貨幣政策的支持仍不可少。

●中國人民銀行上海總部近日公布數據顯示，截至去年12月底，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為人民幣（下同）3.67兆元，較去年11月底增加約1,800億元，也是境外機構連續四個月增持中國債券，增持總額達4,900億元。總結去年全年，外資增持中國債券2,800億元。

●大陸股市低迷之際，資金正借道股票ETF逢低布局，從2023年12月5日至1月15日，股票ETF單位增量716億，這段期間人民幣（下同）逾1,000億元資金透過ETF流入A股市場。其中，滬深300、上證50、中證500為代表的寬基（即跨越產業較廣）ETF成為資金抄底的主要標的。

●大陸雖已成為全球新能源汽車產銷與出口大國，但境內市場卻在群雄並起下，淪為價格戰激烈的殺戮戰場。龍頭業者比亞迪（BYD）董事長王傳福日前宣布，未來將強化智慧駕駛領域布局，為此，比亞迪打算投入人民幣1,000億元。

利空因子：

●外資17日賣超782.23億元、史上第三高，致加權指數下跌185點或1.07％收17,161點，成交量放大至3,917億元，跌破季線17,222點，並鎖定晶圓雙雄大賣，賣超聯電94,919張最多、賣超台積電93.2億元最多。

●新台幣17日重貶1.97角，收在31.589元，本周三個交易日累計貶值達4.6角，也讓中央銀行罕見連二日出聲捍衛強調，今年以來新台幣對美元貶值2.7％，小於日圓貶4.62％、韓元的4.18％及泰銖的3.87％，波動度小於其他主要貨幣，顯示新台幣仍維持長期以來「相對穩定」基調。

央行強調，2023年11及12月市場樂觀預期Fed將降息，美元指數快速走弱，新台幣對美元由2023年11月1日32.484元，累升5.69％至2023年底的30.735元，但今年以來受到國際美元走強影響，新台幣對美元貶幅看起來雖很大，至17日新台幣匯率31.589元，但與2023年11月1日相比還是升值2.83％。（中性看待）

●金融支援六大核心戰略產業動能趨緩。據金管會統計至2023年11月底，國銀對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆1,918億元，前11月增加3,973億元，相較2022年4至11月僅8個月就增加9,460億元，放款動能明顯趨緩。

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●台中市2023年人口數新增3.15萬人，家戶數增2.5萬戶，加上台積電中科擴廠，人口紅利與剛性需求撐盤，讓建商更積極布局台中。不過商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰17日指出，台中市2024年調漲公告現值，其中2023年才配地的13期重劃區公告現值大漲逾58％、14期重劃區漲幅也高達45％，讓土地及容積轉移成本大增，恐將進一步墊高房價。

●二線晶圓代工前景驚見變數！高盛證券示警，成熟製程的削價競爭愈演愈烈，未來恐持續侵蝕單位售價，將聯電（2303）、世界（5347）投資評等分別由「買進」、「中立」，降至「中立」、「賣出」，推測合理股價亦下修至54與55元，在台積電法說前一刻，形塑看多先進製程領頭羊、避開二線代工廠的投資氛圍。

不過在十天之前，摩根大通才翻多二線晶圓代工，升評了聯電與力積電，瑞銀證券也升評陸廠華虹半導體，使二線晶圓代工族群瀰漫樂觀氛圍，高盛證券此時卻跳出來持相反意見，認為二線晶圓代工面對激烈價格競爭壓力，以降評行動呼籲旗下客戶，投資成熟製程晶圓代工最好先停看聽。

外資17日賣超聯電9.4萬張，居個股賣超張數排行之冠、賣超金額46億元在台積電93億元之後為第二，也賣超世界4,022張；聯電終場下跌4.33％收48.6元，世界下跌2.76％收73.9元。

●總統大選結果再度挑起兩岸敏感神經，市場擔憂ECFA貿易戰將煙硝再起，石化產業恐首當其衝，加上去年獲利疲弱、今年展望保守等不利因素，上市塑膠類股指數17日失守200點大關、下探逾四年低，台塑化（6505）連日跳空重挫下，市值16日也慘遭國泰金（2882）超車、退居台股第九大，台塑四寶今年來市值蒸發73億元，塑化大軍虛累累。

2023年受歐美高通膨及高利率、大陸新增石化產能陸續投產等多項利空重擊，拖累石化行情，台塑2023年各主要產品平均價格較2022年下跌10％～44％，衝擊台塑去年至今市值大舉蒸發954億元，南亞也大減864億元，總計台塑四寶2023年以來市值大幅下滑3,376億元。

●官田鋼（2017）自結2023年12月及全年營運均呈現虧損，其中2023年12月稅後純損1,981.4萬元，全年純損2.72億元，相較2022年稅後純益2.75億元，出現不小的落差，2023年每股純損0.72元。

●繼半導體設備廠京鼎（3413）官網遭駭客入侵後，上市公司恩德（1528）也遭到駭客網路攻擊，17日發布重訊指出，偵測到部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，公司已立即啟動防禦機制。

恩德表示，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。恩德指出，目前對所有網域（頁）及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

●合晶（6182）17日代子公司上海合晶硅材料公告董事會的新廠投資案決議，上海合晶計畫以不超過人民幣25.75億元（相當於新台幣114億元），在大陸建置廠房及購置機器設備。

半導體產業鏈持續進行庫存調整，時間已經長達一年，合晶因產品組合轉差，稼動率回升有限，至去年第三季的毛利率，下滑至27.43％，營業利益及歸屬母公司淨利皆呈現雙減，去年第三季每股稅後純益（EPS）0.23元，累計前三季EPS 1.04元。

由於終端需求仍相對疲弱，客戶拉貨的態度謹慎，合晶目前訂單能見度僅約1～1.5個月，2024年第一季的營運，法人預估，大致與2023年第四季持平，暫時還看不到營運好轉的明確時間點。（中性看待）

●臺灣證券交易所針對赴京鼎（3413）查核資安事件說明指出，17日派員赴京鼎位於苗栗竹南實地了解影響範圍，並就內部控制進行查核，同時也籲請京鼎儘速完成安全漏洞修補，確認資訊安全防護控制措施的有效性。證交所表示，若查核結果發現內部控制有問題，將會進行開罰。

●過去一年全球颳起人工智慧（AI）旋風，中美歐等主要經濟體在今年初世界經濟論壇上隔空交鋒科技議題。中美就晶片禁令叫陣，中方批評美國歧視性措施干擾全球經濟。美方則回應，對中國的措施僅是「限制」，而非「封鎖」。

●美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）16日唱起鷹調，在確認通膨明顯走低前，不應貿然出手降息，此話一出市場對Fed3月降息的期待降溫，美元指數衝上1個月高點，美債殖利率隨之走揚。

●市場預期今年美國聯準會（Fed）將降息，「看衰」美元指數今年的表現。不過，彙整公股銀行對今年主要貨幣的最新展望，在地緣風險事件頻仍的氛圍下，多預期基於避險的需求，美元指數即使下跌也「跌幅有限」。

美元指數2023年底收在101.38，開年以來受市場預期聯準會降息將延後影響，美元指數表現強勢，一路突破102、103關卡，目前約為103.34。公股銀評估，升息滯後效果持續發酵，市場靜待聯準會結束升息並開啟新一輪降息週期，預期美元指數將呈下行趨勢，年內可能跌破100關卡。

●英國統計局17日公布12月通膨率意外上升至4％，為十個月來首次上升。通膨出現回溫跡象讓外界認為，英國央行降息機率將會降低。

●紅海危機持續升溫，促使全球多家航運商與能源公司陸續宣布繞道而行。其中英國能源巨擘殼牌（Shell）宣布無限期暫停紅海航線，日本郵船、商船三井與川崎汽船在內的日本三大航運商也擴大停駛船隻對象，從原本僅限於以色列相關船隻擴大至所有船隻都須避開紅海。

●據外媒16日引述業界人士指出，自英美兩國的船舶被鎖定為攻擊目標後，國際船舶運輸行經紅海的戰爭險保費持續上漲，且部分業者開始拒絕相關承保。消息人士說，戰爭險保費已從上周約0.7％的船舶價值，飆升至1％左右，意味著為期7天的航程，將增加數十萬美元的額外費用。

●地緣政治衝突升溫引發全球市場動盪，亞洲股市17日在朝鮮半島問題、台海緊張局勢升溫下延續上日跌勢，外資加速竄逃，不只台股續挫，陸港股市也同步破底收跌，滬指跌逾2％，指數創2020年6月以來新低，更悲情的港股收跌近600點，重挫3.7％。

●標普全球評級（S＆P Global Ratings）16日表示，全球企業債違約在去年飆升，這樣的情況可能於2024年重演，因資金吃緊的企業仍在高利率的重擔下苦苦掙扎。