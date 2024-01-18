0118群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

●美國12月份工業產值小幅上升，與製造業產值表現一致，包括工廠、礦山和公用事業在內的12月份工業產值成長0.1%，前一個月持平。接受彭博調預估中值為下降0.1%。製造業12月份產值亦成長0.1%，再次得益於美國汽車工人聯合會罷工結束之後汽車產量回升。不含汽車的製造業產值下滑0.1%，公用事業產值下降，而采礦業產值增加。

●美國12月份進口價格持平；高於所有經濟學家預估

－12月份進口價格環比持平，11月份下降0.5%，預估中值為下降0.5%

－12月份進口價格同比下降1.6%

－出口價格環比下降0.9%，11月為下降0.9%

－12月份出口價格同比下降3.2%

●美國全國住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行數據顯示，1月份建築商信心指數從去年12月的37升至44。預估中值為39

－單戶型住宅當前銷售指標從41升至48

－單戶型住宅預期銷售指標從45升至57

－潛在買家客流指標從24升至29

●聯準會褐皮書：12個地區聯邦儲備銀行中的大多數報告稱，自上次褐皮書發布以來，經濟活動幾乎沒有明顯變化。幾乎所有地區聯邦儲備銀行均報告勞動市場出現降溫。7個地區聯邦儲備銀行轄區的整體就業水準幾乎未變化，有2個地區聯邦儲備銀行轄區的勞動市場仍偏緊張。6個地區聯邦儲備銀行轄區報告物價輕微或適度上漲，2個地區聯邦儲備銀行轄區報告物價適度上漲。5個地區聯邦儲備銀行轄區指出，物價整體上升水準已比前一時期減弱。

●台灣證交所在發布的新聞稿中稱，受到國際地緣政治風險高漲影響，亞洲主要市場全數下挫，台股可能因與全球市場連動而下跌，但基本面良好。

－除日本外，台灣相較於其他主要市場尚無跌幅較大；倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

－台灣證交所指出，俄烏及以巴衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國十年期公債殖利率攀升等衝擊，國際市場震盪劇烈。

●拉加德表示歐洲央行可能在夏季降息歐洲央行官員們可能會達成共識，降息將在夏季到來，決策者正走在遏制消費價格的「正確道路上」，他們有責任說出可能發生的事情。「我也想說有可能，」拉加德說道，「但我必須有所保留，因為我們也在說依賴於數據，仍然存在一定程度的不確定性。」

●彭博分析師看法中國GDP數據如預期般年增5.2%，吻合總理李強前一日在瑞士達沃斯經濟論壇的發言，不過2023年已成過往，2024年中國經濟如何發展才是重點，外貿盈餘應會進一步下滑，房市還陷入困局中，中國經濟或許要到下半年才有轉圜機會。

●中國十二月經濟數據社會消費品零售總額年比7.4%，前值10.1%。1至12月總額年比7.2%，前額7.2%。

－規模以上工業增加價值年比6.8%，前值6.6%。1至12月年比4.6%，前值4.3%。

－城鎮調查失業率5.1%，前值5%。

－1至12月全國房地產開發投資9.6%，前值-9.4%。

－1至12月城鎮固定資產投資較去年同期3%，前值2.9%。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。