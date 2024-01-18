圍堵中俄 美商務部或加大力度懲罰違規企業

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美國商務部官員近日表示，為避免企業違規讓中國、俄羅斯、伊朗等國取得關鍵技術及產品，商務部將對違反出口管制的企業祭出更嚴厲懲罰。

美國為防止中國將關鍵技術用於軍事用途，已實施一系列出口管制措施，並也試圖避免讓俄羅斯取得特定產品用於推進對烏克蘭的侵略行為，此外，拜登政府也透過與盟國合作，限制俄國獲取軍事技術和原料的管道，並且讓違規企業必須面臨額外成本。

負責出口執行事務的美國商務部助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）16日晚間出席紐約大學法學院的活動時，談及政府對於出口管制措施的計畫，他指出商務部將採取足以讓人重視的懲罰措施，可能會開始接近對海外賄賂的懲罰規模。

阿克斯羅德以去年希捷（Seagate）的案件做為案例表示，美國正處於轉捩點，可以預期未來會看到更多對企業的高額懲罰。

美國硬碟大廠希捷此前因其子公司違反美國出口管制規定，出售約740萬個硬碟給華為，因此遭商務部開罰3億美元，為該單位有史以來金額最大的獨立行政處罰。

美國司法部副部長摩娜可（Lisa Monaco）去年曾表示，美國司法部計劃新增25名檢察官，重點針對規避制裁、違反出口管控措施或類似的犯罪行為實施執法，她更強調，美國的制裁措施已成為新的《反海外腐敗法》（FCPA）。

阿克斯羅德針對上述說法進一步指出，希望企業在考慮國家安全風險時，可以像考慮FCPA的風險一般，並在合規性方面投注更多關心。

此外，阿克斯羅德也於周二透露，商務部將強化針對企業主動回報的規範，讓該單位得以減少在輕微違法行為上花費的時間與心力，以更加聚焦於嚴重的違法行為。