三星旗艦S24系列亮相 吹響AI手機大戰號角

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在市場對AI手機高度期待下，三星今天正式發表旗艦S24系列，除了鏡頭規格升級，透過AI技術，導入通話即時語音與文字翻譯、語音轉錄文字、搜尋圈等功能是最大亮點，為今年各品牌AI手機大戰吹響號角。

三星於18日凌晨2時舉辦Galaxy Unpacked 2024全球線上發表會，端出上半年旗艦機S24系列，共有3款機型，分別為S24 Ultra、S24+與S24。

生成式AI崛起後，AI運算需求從資料中心、伺服器端，延伸至PC，AI手機也成為產業熱門話題。今天亮相的S24系列是三星首度主打AI手機的產品，vivo在去年底在台推出X100旗艦系列，內建聯發科天璣9300 AI晶片。市場看好各品牌AI手機陸續問世，有望掀起智慧型手機市場的換機潮。

根據研調機構Counterpoint預估，截至2024年，AI手機的出貨量有望突破1億支，並於2027年達到5.22億支，占整體出貨量40%，年複合成長率將高達83%。

Counterpoint預估，三星將囊括一半的市場，其次是小米、vivo、榮耀和OPPO等中國手機廠，而高通未來2年在生成式AI智慧手機晶片逾8成市占率，聯發科也透過天璣9300系列晶片積極搶攻市場。

AI是三星S24新機主打的進化功能，三星說明導入Galaxy AI後新增的AI功能，例如「搜尋圈」開啟新的搜尋方式，當滑社群看到偶像機場穿搭單品、或對VLOG中的異國特色美食好奇時，圈選該物件，就能立刻搜尋相關資料。

透過AI導入，三星鍵盤中的寫作助理可根據對話情境提供回覆建議，也能透過語音錄製應用程式內建的「語音轉文字智慧助理」，識別多位發話者，運用AI語音轉文字技術，進行轉錄、摘要，快速生成紀錄。

最值得關注的是，S24系列本次新增的「通話即時翻譯功能」，用戶在電話通話中可以選擇語音和文字翻譯，只要下載目前支援的13種語言包，就能在許多海外商務情或旅遊情境，與外國人通話時即時翻譯，但需要等待資料處理的時間差。例如撥打電話給說西班牙文的用戶，系統會先用語音說明「以下對話將由AI進行翻譯」。

而通話即時翻譯不支援Line等網路電話，但可用S24系列「訊息文字即時翻譯」功能支援。

不過，三星強調，通話即時翻譯並不是通話中的錄音功能，為確保AI資安無虞，使用者也可自行決定要不要開啟此功能。

AI也針對S24系列的攝影功能進化，包括智慧相片編輯建議，以及生成式相片編輯。在照片歪斜，調整水平或微調圖中特定物件位置時，可透過AI填補缺少的圖像，融合背景，也可生成式慢動作鏡頭，自動生成額外影格。

據了解，這次的AI功能推進的關鍵，來自三星去年11月首度公開的生成式AI模型三星高斯（Samsung Gauss），並攜手Google深度合作，也會持續有第三方合作夥伴支援加入。

規格方面，最高階的Galaxy S24 Ultra 採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 行動平台，採台積電4奈米製程，助力AI高效表現。鏡頭方面搭載最高2億畫素主鏡頭、1000萬畫素3倍光學變焦與5000萬畫素5倍光學變焦鏡頭、可實現2倍、3倍、5倍至10倍的光學成像畫質，並支援5倍光學變焦8K錄影。

Galaxy S24+則搭載6.7吋全螢幕，Galaxy S24搭載6.2吋全螢幕，均搭載備最高5000萬畫素主鏡頭，並搭載1200萬畫素前置自拍鏡頭。

三星表示，S24系列將自31日起陸續於全球特定市場開賣，台灣上市計畫將另行公告。

市場看好大幅進化AI功能的手機，將掀起智慧機換機潮，而不只是三星，Google、華為、小米、OPPO、vivo、Realme等品牌商陸續端出主打AI的手機，勢必掀起各大手機品牌的新一波熱戰。