白易弘｜關注台積電資本支出受惠股

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17日加權指數下跌185.08點（-1.07％），收17,161.79點 成交金額3,820.43億元。

加權指數周三（17日）受美國3月降息機率降低影響持續下跌，大型電子權值股走弱，僅中小型題材族群如：IP矽智財服務與台積電製程設備族群較為抗跌。短期內月線下彎形成反壓恐難以迅速站回，不過在季線未有效跌破前仍屬多頭格局，季線附近反覆整理剛好提供逢低買進績優股的機會。

從日K圖形來看，加權指數日K收量增長黑棒月線正式下彎形成反壓，MACD負值收斂後擴散，日KD則在低檔又下彎，若形成低檔鈍化整理時間將拉長。短線季線附近震盪整理機率較大。

選股方向，留意台積電概念股

帆宣（6196）

受惠工程認列進入年底高峰，半導體及面板設備大廠帆宣去年12月營收站上56.31億元，月增12.66％、年增13.77％，創下單月歷史新高紀錄；2023年累計營收則來到562.8億元，較2022年成長11.74％。帆宣承接台積電美國4奈米新廠水務、氣化工程訂單，且已陸續認列入帳，為2023年業績主要成長動能；展望2024年，帆宣美國業務市占率持續增加，目前在手訂單維持在逾600億水準，看好今年營運至少持平去年，甚至更佳。

辛耘（3583）

隨著台積電CoWoS先進封裝加速擴產，辛耘自製濕製程設備進入交機高峰期，帶動2023年第四季營收再創高，預估2024年首季營運將淡季不淡。同時，公司順利切入全球第二大封測廠供應鏈，配合再生晶圓需求有望復甦，2024年營運成長動能續強。

今（18）日觀盤重點

1.台積電法說效應

2.外資賣超動作是否減緩

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。