美股收黑 法人：台股拚止跌盼外資回補

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市場降低美國3月降息的預期，美股主要指數收黑，台積電法說前夕，ADR漲逾1%；台股17日外資大賣782億元創史上第3大量，終場下跌185點，收在17161點。法人分析，台股止跌要觀察新台幣走勢、台積電法說，以及外資回補態勢。

美國零售銷售數據走強，削弱市場對於聯邦準備理事會（Fed）將於3月降息的預期，美股主要指數17日收黑，但跌幅都在1%以內。

道瓊工業指數下跌94.45點，或0.25%，收在37266.67點。標準普爾500指數下挫26.77點，或0.56%，收在4739.21點。那斯達克指數下滑88.73點，或0.59%，收在14855.62點。費城半導體指數下跌36.00點，或0.88%，收在4069.94點。

在台積電法說前夕，台積電ADR以102.95美元作收，上漲1.28美元，漲幅 1.26%。

台股17日終場下跌185點，收在17161點，摜破17300點和17200點，失守季線支撐，外資大賣782億元，創史上第3大量，連2日賣超台股達1233億元。

法人指出，金融、傳產指數紛紛跌落半年線之際，盤面重心再由電子族群扛起，資金往明確趨勢布局，由於輝達、超微再創波段新高，市場聚焦主軸仍是AI、半導體應用。

法人分析，台股連日下跌，主要來自市場對於美國聯準會（Fed）降息預期淡化，美元強彈，台灣股匯市連日重挫，外資熱錢出走，台積電今天舉行的法人說明會將是市場風向球，其中毛利率、今年資本支出、半導體產業景氣展望等，將牽動外資回頭加碼台股的動向。