《證交所》證交所端數字 信心喊話台股基本面良好

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【時報記者莊丙農台北報導】台股選後連續下挫，加上國際地緣政治風險高漲影響，昨日加權指數收盤下跌185.08點，跌幅1.07％。台灣證券交易所指出，昨日亞洲主要市場全數下挫，日經指數收盤下跌0.32％、韓國KOSPI指數收盤下跌2.47％、上海指數收盤下跌2.09％、深圳指數收盤下跌2.58％、香港恆生指數收盤下跌3.71％，台股除日本外，相較於其他主要市場跌幅並無較大。

證交所指出，隨著產業庫存去化及終端需求回溫，我國11月、12月出口連續呈現正成長，國發會景氣燈號亦重回黃藍燈，顯示台灣經濟自谷底回升，各主要預測機構亦認為2024年國內經濟成長率可望超過3％，顯示台股基本面穩固。證交所將密切注意相關國際事件對台股影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

證交所也表示，俄烏及以巴衝突持續未解，而紅海危機升溫，影響全球航運及供應鏈，加上美國聯準會官員淡化降息預期，美國10年期公債殖利率攀升等衝擊，國際市場震盪劇烈，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數可能會與全球市場連動，投資人應保持冷靜，並審慎評估國際事件對台灣的影響。