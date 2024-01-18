《資服股》訊連人工智慧技術再進化 AI動畫生成功能上線

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【時報記者莊丙農台北報導】訊連(5203)宣布旗下旗艦產品「PowerDirector威力導演」手機App推出全新AI動畫生成功能，此功能不僅能夠將生活中隨手拍攝的日常影片利用AI技術一鍵轉換成多款動漫風格，更能夠讓用戶在節日期間捕捉特殊時刻，為親友創作獨特且充滿氛圍感的動畫影片。同時也因應短影音行銷的趨勢，此AI動畫生成功能可以滿足影音創作者的創意需求。

PowerDirector「威力導演」手機App全新推出6款引人入勝的AI動畫風格功能。這六款風格獨具特色，首波包含充滿美式魅力的強烈筆觸與鮮明陰影的動畫風(Comic Style)、展現細膩與藝術感的精緻風(Delicate Style)、以柔和色彩和溫馨情調為特點的浪漫風(Romantic Style)、帶有獨特尖耳特徵的精靈風(Elf Style)、呈現華麗視覺與深度的日系動漫風(Manga Style)以及強調原始自然筆觸的手繪風(Drawing Style)。

訊連具備先進的AI演算引擎，並透過其獨特技術優化AI動畫的流暢性。在新的AI影片生成技術中，相較於市場上大多仰賴AI生成多張圖片再組合成影片的產品，其效果完整性和穩定性均有明顯提升，顯示出更高品質的產品優勢。

訊連第一事業群總經理林昭宏表示，目前市場對於影音及生成式 AI 的需求持續成長也融入全民生活，因此訊連希望運用MIT軟體實力讓大眾可以更簡便的方式加入這個AI時代並創造自己的作品。此外，過去全球動漫產業平均一年的收益已超過280億美元，顯示其在娛樂市場的高潛力。隨著數位平台和串流服務在亞洲及年輕消費者中逐漸普及，促使動漫受眾逐漸擴大，為內容創作者帶來商機。同時，短影音內容也因應現代觀眾的快節奏和分享需求將持續作為熱門的創作方向，和這次推出的AI動畫生成短影片有相當大的關聯性。