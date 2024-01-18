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這真是太「有料」了！ 王品「朝粥幫」開箱

  • 工商時報 姚舜
〈朝粥幫〉 的〈金龍粥〉粥底，標榜是用大量蝦頭與蝦殼熬製，風味有點像西式龍蝦湯。圖／朝粥幫提供
〈朝粥幫〉 的〈金龍粥〉粥底，標榜是用大量蝦頭與蝦殼熬製，風味有點像西式龍蝦湯。圖／朝粥幫提供

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〈鮑魚土雞粥〉粥內餡料有去骨土雞腿肉、鮑魚、香菇、珠貝和墨魚滑，相當豐富。圖／姚舜
〈鮑魚土雞粥〉粥內餡料有去骨土雞腿肉、鮑魚、香菇、珠貝和墨魚滑，相當豐富。圖／姚舜
〈朝粥幫〉將〈中卷鱸魚粥〉的粥底名為「琥珀」，是以特級昆布熬製。圖／朝粥幫提供
〈朝粥幫〉將〈中卷鱸魚粥〉的粥底名為「琥珀」，是以特級昆布熬製。圖／朝粥幫提供
〈中卷鱸魚粥〉內的餡料有鱸魚肉片、中卷、珠貝、墨魚滑。圖／姚舜
〈中卷鱸魚粥〉內的餡料有鱸魚肉片、中卷、珠貝、墨魚滑。圖／姚舜
〈朝粥幫〉的〈龍蝦海皇粥〉粥內餡料有龍蝦肉、廣島牡蠣、青蚵、中卷、珠貝等海鮮食材。圖／姚舜
〈朝粥幫〉的〈龍蝦海皇粥〉粥內餡料有龍蝦肉、廣島牡蠣、青蚵、中卷、珠貝等海鮮食材。圖／姚舜
〈朝粥幫〉的〈干貝鮮蝦粥〉，也是以用蝦頭與蝦殼熬煮的〈金龍粥〉為粥底。圖／朝粥幫提供
〈朝粥幫〉的〈干貝鮮蝦粥〉，也是以用蝦頭與蝦殼熬煮的〈金龍粥〉為粥底。圖／朝粥幫提供
〈雪花鍋巴蝦仁〉採桌邊服務上菜，熱氣蒸騰誘發食欲。圖／姚舜
〈雪花鍋巴蝦仁〉採桌邊服務上菜，熱氣蒸騰誘發食欲。圖／姚舜
〈雪花鍋巴蝦仁〉的濃白湯是以雞湯加牛奶、蛋白與玉米粉熬製，吃食時可搭配鍋巴。圖／姚舜
〈雪花鍋巴蝦仁〉的濃白湯是以雞湯加牛奶、蛋白與玉米粉熬製，吃食時可搭配鍋巴。圖／姚舜
〈刀削酸辣茄〉是將茄子蒸熟後去皮，淋上酸辣醬汁提味。圖／姚舜
〈刀削酸辣茄〉是將茄子蒸熟後去皮，淋上酸辣醬汁提味。圖／姚舜
以豬耳朵包覆豬舌製作的〈椒麻咬耳朵〉，說穿了是「椒麻版的悄悄話」。圖／姚舜
以豬耳朵包覆豬舌製作的〈椒麻咬耳朵〉，說穿了是「椒麻版的悄悄話」。圖／姚舜
開胃下飯的〈板燒花椒蛋〉，是用鑄鐵鍋盛裝的〈花椒燒蛋〉。圖／姚舜
開胃下飯的〈板燒花椒蛋〉，是用鑄鐵鍋盛裝的〈花椒燒蛋〉。圖／姚舜
〈酸湯肥牛〉是近年頗受歡迎的流行川 菜，〈朝粥幫〉以濃白湯頭呈現。圖／姚舜
〈酸湯肥牛〉是近年頗受歡迎的流行川 菜，〈朝粥幫〉以濃白湯頭呈現。圖／姚舜
〈百花油條〉就是在油條內鑲了蝦漿與花枝漿後油炸，並搭配奇異果丁和鳳梨丁提味。圖／姚舜
〈百花油條〉就是在油條內鑲了蝦漿與花枝漿後油炸，並搭配奇異果丁和鳳梨丁提味。圖／姚舜
〈青檸舞菇香炒豬〉是將黑毛豬梅花部位，醃漬切片後以美極鮮味露炒製。圖／姚舜
〈青檸舞菇香炒豬〉是將黑毛豬梅花部位，醃漬切片後以美極鮮味露炒製。圖／姚舜

疫後外食餐飲市場高速回溫，為擴大市占並增加營運動能，王品集團新創品牌〈朝粥幫〉，主攻砂鍋粥與中華料理，開在台北市南京、林森商圈，鄰近捷運中山站的〈朝粥幫〉首家門店，搶在農曆年前於1／27日開始試營運，為王品集團旗下第28個餐飲品牌，並為繼〈 莆田〉、〈 享鴨〉、〈 丰禾〉與 〈來滋烤鴨〉後第5個中餐品牌，主打自行研發的「金龍」、「銀鳳」及「琥珀」三大粥底，且每種砂鍋粥內食材多樣，「因豐盛有料而顯浮跨」。餐廳選出的10款明星菜品，多出各大菜系經典常民菜品，道道開胃下飯，預料將吸引中產家庭與新世代年輕客層青睞。

據考，中國人吃粥歷史已有3,000年，《周書》中更有「黃帝始烹穀為粥，蒸穀為飯」的記載。因種植生產作物不同，各地粥品風味亦各有特色，且南北各地人吃粥各有講究。時至今日，在台灣，較出名且在市場常見的則有〈廣東粥〉與〈虱目魚粥〉、〈地瓜粥〉、〈肉粥〉與〈清粥〉。同時，粥品專賣也成了外食餐飲市場的一種業態。

王品〈朝粥幫〉首家門市，用餐區占地約110坪，有162個客席座位，餐廳規畫有2間包廂，可分別接待10至12人，兩包廂亦可打通，提供小團體聚餐飲宴。

〈朝粥幫〉的〈銀鳳粥〉粥底，是以雞骨和豬骨熬製，再加入鮑魚和土雞。圖／朝粥幫提供
〈朝粥幫〉的〈銀鳳粥〉粥底，是以雞骨和豬骨熬製，再加入鮑魚和土雞。圖／朝粥幫提供

王品〈朝粥幫〉的粥，既不是正統廣東粥，也不能算是台灣粥，而是自成一格的砂鍋粥。王品研發團隊設計了「金龍」、「銀鳳」及「琥珀」三大粥底，以獨家熬製的高湯將「高雄147」梗稻香米熬煮成粥底，再在砂鍋內加 入不同的海陸食材熬煮，「粥質濃稠、味道極鮮」，是一賣點。

〈朝粥幫〉的「金龍」粥底，是以炸過的蝦頭與蝦殼熬製，色味皆近似西餐中的龍蝦湯（Lobster Bisque）或粵菜〈西施泡飯〉的蝦湯。〈朝粥幫〉廚師以此粥底分別設計推出了二款粥，其中〈干貝鮮蝦粥〉顧名思義就是粥底內加了干貝與鮮蝦熬煮，味道濃鮮。另一款〈龍蝦海皇粥〉粥內餡料有龍蝦肉、廣島牡蠣、青蚵、中卷、珠貝等海鮮食材，各種海鮮煮出了鮮甜，味道濃醇。

名為「銀鳳」的粥底，是用國產土雞雞骨與黑毛豬豬骨以文火熬煮的高湯將米煮成粥，粥色銀白如雪，入口柔滑順口。以此粥底熬製的〈鮑魚土雞粥〉，粥內有去骨切塊的土雞腿肉、鮑魚、香菇、珠貝與墨魚滑。

「琥珀」粥底是以特級昆布煮製的鹹鮮商湯煮粥，藉此襯托海鮮食材原汁原味。以此粥底煮製的〈中卷鱸魚粥〉，內有先煎後炸的鱋魚肉片、新鮮中卷、珠貝與墨魚滑，品嘗的也是海味。

除主打砂鍋粥，〈朝粥幫〉門店也提供多道鮮辣香濃、味型豐富的中華料理，能直接點套餐或單點搭配。這些菜不是什麼用料華侈頂級的大菜，而是各菜系中的庶民美味，道道皆很開胃。

〈刀削酸辣茄〉是將茄子蒸熟後去皮，淋上酸辣醬汁提味，是絕佳中式開胃前菜。以豬耳朵包覆豬舌製作的〈椒麻咬耳朵〉，說穿了是「椒麻版的悄悄話」，為有廚藝的雙併滷味。

〈酸湯肥牛〉的濃白湯底是用豬骨、酸白菜、泡椒與鹹蛋黃熬製，所謂「肥牛」是指油脂豐富的牛胸腹肉，是近年頗受歡迎的流行川 菜。〈百花油條〉就是在油條內鑲了蝦漿與花枝漿後油炸，並搭配奇異果丁和鳳梨丁提味。水果的果酸，可去除油膩口感，為菜餚口分。

以臭豆腐丁和肉末、辣椒、青蔥熱炒的〈不見臭豆腐〉，可以生菜包覆作餡吃食，是一創意吃法。取之撒在粥上，也可為粥提味增香。開胃下飯的〈板燒花椒蛋〉，是用鑄鐵鍋盛裝的〈花椒燒蛋〉，為一「偷飯賊」菜式。〈青檸舞菇香炒豬〉是將黑毛豬梅花部位，醃漬切片後以美極鮮味露炒製。

慶祝新店開幕，〈朝粥幫〉推出開幕促銷活動，1／27日至2／8日每日前50組顧客，內用套餐可享8折優惠。1／27-2／23內用套餐，上傳AR照片加贈價值396元的金瓜海鮮煲。

〈酸湯肥牛〉的濃白湯底是用豬骨、酸白菜、泡椒與鹹蛋黃熬製，所謂「肥牛」是指油脂豐富的牛胸腹肉。圖／姚舜
〈酸湯肥牛〉的濃白湯底是用豬骨、酸白菜、泡椒與鹹蛋黃熬製，所謂「肥牛」是指油脂豐富的牛胸腹肉。圖／姚舜
以臭豆腐丁和肉末、辣椒、青蔥熱炒的〈不見臭豆腐〉，可以生菜包覆作餡吃食。圖／姚舜
以臭豆腐丁和肉末、辣椒、青蔥熱炒的〈不見臭豆腐〉，可以生菜包覆作餡吃食。圖／姚舜
開在台北新南京、林森商圈的〈乾粥幫〉首店，占地約110坪，有162客席座位。圖／姚舜
開在台北新南京、林森商圈的〈乾粥幫〉首店，占地約110坪，有162客席座位。圖／姚舜
占地110坪的〈乾粥幫〉首店，有二間包廂，並可連通。圖／姚舜
占地110坪的〈乾粥幫〉首店，有二間包廂，並可連通。圖／姚舜
〈乾粥幫〉首店內外場團隊成員都很年輕，但都有相當資歷。圖／姚舜
〈乾粥幫〉首店內外場團隊成員都很年輕，但都有相當資歷。圖／姚舜

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