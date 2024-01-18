《電零組》臻鼎-KY募得4億美元銀彈 投入先進技術研發

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【時報記者張漢綺台北報導】臻鼎-KY(臻鼎科技控股公司)(4958)宣布海外第四次無擔保可轉換公司債(債券代碼：XS2742707644)已於2024年1月17日完成訂價，轉換價格為新台幣109.62元，募得總額為4億美元；臻鼎-KY表示，此次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款，持續投資先進技術研發，強化在高階產品市場的領導地位。

臻鼎-KY此次發行零票面利率之海外可轉換公司債，發行期間5年，殖利率為3.375%，轉換價格為新台幣109.62元，募集海外公司債總額為4億美元，預定發行日為2024年1月24日。

臻鼎-KY表示，此次發行在交易啟動後迅速獲得計畫募集資金規模之數倍的超額認購，並吸引了多家歐洲頂級長線基金的參與，開啟2024年亞洲(不含日本)資本市場透過海外可轉換公司債的募資管道，也是台灣繼去年9月以來第一檔海外可轉換公司債，此次所募集資金將用於充實營運資金與償還銀行借款，進而以穩健的財務體質，持續投資先進技術研發，強化在高階產品市場的領導地位。

由於拉貨高峰已過，臻鼎-KY 2023年12月合併營收為148.42億元，年減11.08%，累計2023年第4季合併營收545.56億元，季增30.14%，年增3.13%。

臻鼎-KY表示，去年第4季合併營收不僅大幅季增逾3成，站上全年高峰，亦重回年增表現，包含行動通訊、汽車/基地台/伺服器及IC載板皆同步實現雙位數季增與年增。其中第四季IC載板營收年增逾6成，顯示BT業務逐步回溫的趨勢延續。

臻鼎-KY 2023年合併營收達1515.57億元，年減11.55%，符合公司先前預期；臻鼎-KY表示，雖消費需求復甦力道與地緣政治情勢仍待觀察，隨著供應鏈庫存逐步回到健康水位，公司預期2024年將在低基期上溫和成長。