神山法說行情發酵 台股早盤反彈向上 「這族群」竄出

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護國神山台積電（2330）法說行情助陣，台股18日開盤反彈百點，指數高點來到17,300點，目前暫報17,285點，上漲132點，強勢股包括榮群（8034）、松崗（6240）雙雙亮燈漲停，以及面板族群扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌94.45點，或0.25％，收在37,266點；標普500指數下跌26.7點，或0.56％，收在4,739.21點；Nasdaq指數下跌88.72點，或0.59％，收在14,855.6點；費半指數下跌35.9點，或0.87％，收在4,069.94點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤全數下跌。在周三FED投票委員Waller表態不急於降息之後，公布包含12月零售銷售、工業生產，以及1月建商信心等數據均優於市場預期。加上ECB央行行長拉加德、荷蘭央行行長Knot都淡化短期內將降息的急迫性，相關訊息造成歐、美公債價格全面下挫，其中10年期美債殖利率站回4.1％大關，因而壓抑美股四大指數弱勢震盪，道瓊指數收盤連三日走低。

統一投顧表示，由於外資擔憂國際地緣政治風險以及兩岸等議題，新台幣短線急貶，連帶影響外資賣超台股。由於台股短線急跌回測季線支撐，加上技術指標來到低檔且乖離加大，季線即將扣抵年去10月低點，有利季線加速上揚

另台積電法說預期釋出正面看法，將有利台股短線跌深反彈。盤面資金聚焦IC設計、IC通路、AI相關、以及半導體先進設備，包括神盾、訊芯-KY、M31、安格、振發、文曄、大聯大、健策、雙鴻、中砂、萬潤、弘塑、等短線強勢。