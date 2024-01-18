《科技》AI智慧機終需一戰 三星Galaxy S24系列重點一次看

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【時報記者王逸芯台北報導】三星今(18)日正式發表旗艦新機Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24+、Galaxy S24三款旗艦新機，除了規格強化以外，亦導入了多項AI(人工智慧)技術，也成為本次最大亮點。三星本次三款產品均可以支援AI，提供不同於以往的人機互動。三星本次三款旗艦新機預計1月31日起陸續於全球特定市場販售，台灣銷售資訊上，據悉，有機會擠進全球首波上市名單，但詳細細節、台灣售價等，台灣三星預計今日稍晚將會揭曉。

2024年智慧型手機當然都少不了關鍵字AI，各家智慧機可說是決戰AI，而三星這次最大的賣點就是AI人工智慧，三款手機都支援，提供不同於以往的人機互動體驗。另外，三星Galaxy S24系列皆搭載以Android 14作業系統為基礎的One UI 6.1，能生成多樣風格桌布，亦能在鎖定螢幕上顯示即時天氣動畫效果。

處理器部分，Galaxy S24 Ultra全球皆採用高通Snapdargon 8 Gen 3 for Galaxy行動平台，內建Vapor Chamber尺寸是上一代1.9 倍，散熱效率更好，且支援光線追蹤技術，至於Galaxy S24+、Galaxy S24則依照不同市場，分別採用Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy或三星Exynos 2400，台灣消費者會用到哪一款處理器，現階段未有明確答案。

三星Galaxy S24系列延續了Galaxy S23系列的設計語言，不一樣的是Galaxy S24 Ultra改用鈦金屬材質邊框、康寧Corning Gorilla Amor玻璃，抗刮能力提升4倍，至於Galaxy S24+與Galaxy S24則是採用康寧Corning Gorilla Victus 2玻璃。

銷售資訊方面，Galaxy S24+推出鈷藤紫、琥珀黃、黑、大理石灰共4色，提供12GB RAM+256GB/512GB ROM版。建議售價999美元起。Galaxy S24推出紫、黃、黑、大理石灰共4色，提供8GB RAM+128GB/256GB/512GB ROM版，建議售價799美元起；Galaxy S23建議售價為699美元起，Galaxy S23 FE建議售價為599美元起。Galaxy S24旗艦系列的3款機型將於線上商城推出獨家限定色，自1月31日起陸續於全球特定市場販售。

至於台灣消費者最關心的台灣市場售價以及預購上市資訊，台灣三星預計會在今日稍晚公布。