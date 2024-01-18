《產業分析》仁寶釋「掠奪式」成長訊號 檢視毛利率趨勢(2-1)

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【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)去年前三季毛利率達4.4%，今年在AI PC／伺服器出貨的加持下，法人預估今年毛利率可望再上一層樓。仁寶總經理翁宗斌在今年的旺年會前記者會的三大談話重點：一、仁寶今年AI（含PC及伺服器）產品不落人後。二、規畫在歐洲設廠。三、預估未來2~3年至少有2~3個併購標的，主要聚焦在醫療和車電等。翁宗斌在去年股東會後喊「股價不到40元不退休」，去年底仁寶股價已經觸及40元，市場樂觀看待仁寶從「屯墾式」經營轉為「掠奪式」成長的股價動能。

以電子五哥（廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達）目前的股價來看，廣達(2382)昨收盤價最高，為228元；其次為緯創(3231)97.9元；和碩(4938)80.8元排名第三，英業達49.05元第四，仁寶只以34.55元殿後。

但若從營收的規模來看，去年和碩營收1.2566兆元居冠，其次為廣達的1.0856兆元，仁寶排名第三達9467億元，緯創居第四為8665億元，英業達為5147億元。去年全年營收衰退最少的是和碩，年減4.62%，衰退最多的是廣達為15.29%。

再從毛利率來看，五哥中，去年前三季毛利率以廣達奪魁，達7.7%，其次為緯創的7.47%，排名第三為英業達的4.9%，仁寶以4.4%領先和碩，和碩去年前三季毛利率還沒擺脫「毛三到四」，僅有3.6%。

仁寶總座翁宗斌特別強調，去年前三季仁寶毛利率達4.4％，已經跳出「毛三到四」魔咒，初步繳出「由追求營收高成長調整為追求經營效率」的策略轉型成績單。

從外資持股仁寶比重來看，呈緩步增加，目前已達46.12%。在五哥中，外資持股仁寶比重也是最高，且是唯一超過4成的個股。(2-1)