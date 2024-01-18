《產業分析》仁寶劍指歐洲 伺服器拿下CSP客戶訂單(2-2)

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【時報記者任珮云台北報導】仁寶(2324)持續擴大全球生產基地。仁寶總經理翁宗斌已經明確表示考慮今年在歐洲設廠，至於那些可能的地點目前還不方便公布。現在，仁寶在在中國大陸以外已擁有超過25%的產能，相較5年前在中國大陸90%的產能，已經持續分散中。按地區劃分，公司在越南擁有20%的產能，新廠房預計將在2024年底竣工。其他全球產能分佈在巴西、美國、波蘭、墨西哥和台灣。其墨西哥工廠主要是因應車電和伺服器產能，並持續在擴廠中。

外資法人指出，2024年PC市場將回升。仁寶在商用PC代工具有優勢，受商業PC產品週期（Windows 11 + Intel升級）推動，2024年PC出貨量將以低位數字增長，預估真正的需求恢復將在2024年下半年發生，PC出貨將在下半年集中進行。

AI PC將帶來更好的平均售價（ASP）和毛利率（GM）。預計AI PC將於2024年6月亮相，交付將在2024年第三季度開始。AI PC將一開始以高端市場為目標，價格與商業PC和遊戲PC相似，約為800美元，而仁寶PC原本的ASP約為500-600美元。Windows on ARM解決方案可能有助於降低AI PC的物料成本，因為ARM的處理器價格較Intel CPU便宜。由於AI PC需要更多的ODM方面的研發工作，因此預計AI PC將具有比其平均水平更高的毛利率。

至於伺服器方面，由於2023年第四季度新的雲服務提供商（CSP）客戶帶動，仁寶伺服器出貨量年增呈雙位數成長。伺服器在2023年佔仁寶收入的2%，其伺服器收入的8成來自企業客戶。仁寶主要提供的產品是L6伺服器，供應給企業客戶；同時也在向CSP客戶提供L10伺服器，該產品可以在越南和墨西哥工廠製造。仁寶也拿到從歐洲的Tier-2/3 CSP客戶新訂單，已在去年在第四季度開始出貨，這也推動去年4Q的伺服器收入呈2位數年增。 (2-2)