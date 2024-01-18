總統大選後 台股遭6大利空慘殺？網狂刷「40％」都怪他

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【中時新聞網 郭宜欣】選後台股節節敗退，16日外資單日賣超逾728亦創下史上第三大，本周前三日外資已經累積賣超1,324億，相當驚人。此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人瘋猜背後原因，除了宏觀經濟前景不佳外，網友們也狂刷「40%」暗諷賴清德當選新任總統後，猜測外資擔憂台海風險，從台股出走資金。

觀察16日三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）賣超782.22億，投信買超68.32億，自營商買超（合計）14.84億，其中自營商（自行買賣）買超85.8億，自營商（避險）賣超70.96億。

時報資訊報導，台新投顧副總經理黃文清認為，受到政局因素，加上先前漲多消化，大盤持續陷入震盪修正格局，現階段聚焦周四台積電法說會、美國也有科技股財報須留意。

台股利空不斷，幾乎沒有正面消息，從大陸擬中止ECFA隱憂、台灣斷交事件、紅海危機衍生斷鏈風險、大陸經濟復甦不如預期、台積電毛利率下探及消費者電子產業仍弱勢等6因素，烏雲壟罩。

此事讓PTT網友熱烈討論，許多人狠刷「40%」虧賴清德當選造成股市動盪，還有人擔心「只是剛開始」找不到止跌契機，「很明顯不會停止啊，感覺只是開始」、「希望不是戰爭因素，大陸和香港股市也在跌」、「亞洲都跌，避險吧」、「電價？不然為什麼雲豹會漲停。」