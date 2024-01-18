低接買盤進駐 台指期早盤反攻

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台指期壓低結算後，18日早盤開高反彈，盤中一度來到17,326點，目前暫報17,273點，上漲38點，漲幅0.23％，成交口數約2.6萬口；小電子期上漲4.6點，報價868.9點；小金融期下跌1.6點，成交價1,647點。

美國12月零售銷售MoM0.6％，高於市場預期的0.4％，也高於前值的0.3％；12月扣除掉汽車後的核心零售銷售MoM0.4％，高於市場預期與前值的0.2％。美國12月工業生產MoM0.1％，高於市場預期的-0.1％，也高於前值的0.0％；12月產能利用率為78.6％，低於市場預期的78.7％，持平於前值。

美聯準會公布最新經濟褐皮書，多數地區的經濟活動與前次褐皮書相比幾乎沒有太大變化，非必需消費與耐久財消費下滑，反映消費者的價格敏感度提升，觀光旅遊消費則大致維持健康，幾乎所有地區皆回報看到就業市場正在降溫的跡象，包含勞動力增加、自請離職率下滑、聘員更謹慎、薪資壓力減緩。

第一金投顧指出，短線台股拉回幅度已高，績優股產生買點，留意這個上半年難得的好買點。台股季線將是強而有力的支撐，績優股回測季線可以勇敢承接。台股去年兩個月上漲2,000點，漲幅過高，近期快速修正後，台股今年行情將開始啟動，各題材產業將重新開始輪流上漲。

預料今年主流產業仍然是AI以及IC設計，NVIDIA隨著台積電產能開始開出，仍將帶領產業持續走強，近期也終於突破整理平台脫穎而出，AI族群將可以留意，而IC設計、IP產業股本小容易上漲，但短線漲幅較高可以回檔布局。

此外，績優半導體、記憶體、PC＆NB、車用、夏季奧運題材的衣服、整理已久的AI伺服器相關供應鏈，有回檔的績優個股等，皆可以伺機留意、來回操作。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,716.5點，下跌65.5點；布蘭特原油期貨成交價2,462.5點，上漲10.5點；富櫃200期貨下跌17點；盤中暫報9,033點；臺灣生技期貨上漲11點，報價4,022點；半導體30期貨上漲16點；成交價4,862點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報16,861點，下跌42點；美國費城半導體期貨下跌21點，來到4,104點；富時100指數期貨暫報7,431點，下跌88點。