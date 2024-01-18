《美股掃瞄》降息預期受挫 美股收黑、這類最慘

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三美股主要指數全面收黑，道瓊指數連跌第三天，標普500指數跌至逾一周來新低。美國2023年12月零售銷售數據意外強勁，削弱了聯準會最快3月啟動降息的預期，帶動10年指標公債殖利率進一步上揚，給市場帶來壓力。芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）盤中站上15.40點，創下兩個多月新高。晶片股回落，但台積電ADR逆勢上漲1.26%。

數據顯示，零售商推出折扣活動和汽車銷售成長，使美國零售額增長超出預期，凸顯出經濟在2024年仍然穩健，但這也表示今年聯準會可能不會像之前市場預期那樣快降息。

操盤手對3月降息25個基點的預期持續降溫，從零售額數據發布前的約60%下滑至55%。

聯準會發布「褐皮書」轄區經濟報告，從去年12月到今年1月初，美國經濟活動幾乎沒有變化，公司回報的定價壓力有高有低，此外，幾乎所有公司都提到就業市場降溫的跡象。

周三收盤，道瓊指數跌94.45點或0.25%，報37,266.67點。標普500指數跌26.77點或0.56%，報4,739.21點。那斯達克指數跌88.73點或0.59%，報14,855.62點。費城半導體指數跌36.00點或0.88%，報4,069.95點。

VIX終場上漲6.86%，報14.79點。

標普500指數11大類股全跌，對利率敏感的地產股大跌近1.9%，跌幅最大，其次為公用事業股跌1.52%。必需消費類股跌0.12%，跌幅最小。

小型股羅素2000指數跌0.7%，收在1913.17點，創下逾一個月新低。

美國10年期公債殖利率漲破4.1% ，創下今年來新高，延續聯準會理事沃勒（Christopher Waller）表明不應急於降息引發的升勢。五大市值股微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、輝達同步走跌，使標普500指數承壓。該指數目前距離2022年1月創下的歷史收盤高點仍差約1%。

特斯拉上周在中國降價後，周三宣布調降Model Y在德國的售價，股價下跌2%。

蘋果跌0.52%，iPhone 15在中國大降價，引發投資人疑慮，以及該公司未能成功說服上訴法院在案件審理期間繼續進口涉及侵權的蘋果智慧錶，也就是去年推出、具有血氧監測功能的最新款蘋果錶Series 9和Ultra 2將再度下架。

主要晶片股普遍下跌，僅超微收漲0.90%，延續前一日的升勢。英特爾跌2.12%、恩智浦跌1.68%、美光跌1.57%。

台股ADR僅台積電收高，終場漲1.26%。聯電跌2.43%、日月光跌1.03%、中華電信跌0.66%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌2.59%。

標普500指數下跌與上漲股數比為4：1。

標普500指數有24檔成分股創新高、5檔創新低。那斯達克指數有47檔創新高、219檔創新低。

美國交易所成交量總計為118億股，過去20日均量為119億股。