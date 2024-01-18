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美國經濟好 為何民眾很悲觀？《經濟學人》揭3大無奈原因

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美國人其實對經濟感到不滿。圖／美聯社
美國人其實對經濟感到不滿。圖／美聯社

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【中時新聞網 邱怡萱】美國通膨率從2022年6月的9%高點回落，朝著聯準會設定的2%目標邁進，雖然美國經濟比其他國家強勁許多，但一般民眾感受卻非如此，英國期刊《經濟學人》分析，與通膨後遺症、黨派之爭、新冠疫情3大因素有關。

從悲觀的證據來看，美國密西根大學消費者信心指數顯示，該指數過去2年一直在2007年至2009年全球金融危機期間的水平上徘徊，即使去年12月有改善，但相比2020年初新冠肺炎危機前夕的高峰仍低了30%。

其他調查結果同樣讓人沮喪，自2009年以來，《經濟學人》與英國民調公司「輿觀」每周都會邀請約1500名美國人評估經濟，但近半數的人認為美國經濟變得更糟，疫情爆發前10年的這個比例約為3分之1。

美國民眾感到悲觀，主因包括通膨侵蝕薪資，數據顯示，民營部門勞工的平均收入與2020年2月疫情爆發前的水平持平。而且聯準會為抑制通膨大幅升息，導致房貸與汽車貸款變得更昂貴，去年住宅負擔能力已跌至數十年來最低。

此外，疫情後的復甦，與美國民眾對經濟的感受可能有較長的延遲時間，包括失業、停課、破產、疾病等不確定性造成的損失，使民眾感到不安。雖然美國通膨趨緩，但物價仍比拜登剛上任時高出近20%，這種物價的衝擊仍需要一段時間才能適應。

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