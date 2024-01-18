《商情》期金跌逾1%；期銅觸一個月新低；期膠反彈；BDI跌逾4個月低點

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時報-商情早報

1.美數據強勁，周三紐約期金跌逾1%。

2.LME:01/17期銅收8268.00美元/公噸，跌86.50美元。

3.NYMEX:2月輕質原油漲0.16美元，每桶為72.56美元。

4.西德州原油上漲0.16美元，每桶為72.79美元。

5.01/17BDI運費指數為1308.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3下跌1.40美分。

7.NYCE:3月棉花漲0.37美分，每磅為81.70美分。

8.CBOT:3月黃豆粉跌12.40美元，每公噸為358.70美元。

9.01/17TRJ-CRB下跌1.25，為263.05。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸131.99美元，跌1.71美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美數據強勁，周三紐約期金跌逾1%；受累於美國12月零售銷售數據堅挺，提振美元和10年期公債殖利率上揚，並抵銷市場對於聯準會(Fed)3月降息的樂觀情緒，令金價觸及一個月最低；終場收盤報價，2月黃金跌23.70美元，報2006.50美元；3月白銀跌0.42美元；4月白金跌14.80美元；3月鈀金跌18.40美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國數據疲軟，期銅跌觸一個月新低；因最大消費國中國，公佈令人失望的經濟數據後，市場對中國經濟前景感到擔憂，同時投資者也預期面對美國聯邦儲備理事會(FED)推遲降息的可能性，影響美元走強，致倫敦(LME)銅價下跌，觸一個月以來的新低。終場周三指標期銅下跌86.5美元；期錫上漲58美元；期鎳下跌71美元；期鋅下跌81美元；期鋁下跌36美元；期鉛下跌40美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周三歐美原油期貨漲跌互見，受到中國第四季經濟年增5.2%，低於市場預期，引發中國對石油需求前景擔憂，打壓倫敦原油期貨下跌，另一方面，因嚴寒天氣擾亂了美國部分石油生產，提振美油期貨收漲，終場美國NYMEX-2月輕質原油期貨上漲0.16美元，報72.56美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.41美元，報77.88美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-利空消息打擊，周三BDI指數跌逾4個月低點；數據顯示，烏克蘭1月迄今已出口了250萬噸穀物，且紅海船隻攻擊造成的航運中斷恐將持續數月，令巴拿馬型船運價有增，但由於印度政府拒絕了國營鐵礦石開採商向中國出口礦石的請求，致海岬型船運價續弱，故終場波羅的海乾散貨BDI指數跌逾4個月以來低點；其中最新報價BDI指數下跌16點，收1308點，跌幅1.2%；BCI指數下跌46點，收1733點，跌幅2.6%；BPI指數上漲25點，收作1446點，漲幅1.8%；BSI指數下跌21點，收作1039點，跌幅2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-經濟數據提振，周三大阪期膠反彈逾1%；數據顯示，中國2023年經濟成長5.2%，而12月工業增加價值則年增6.8%，成長率高於11月的6.6%。此外，受紅海危機導致原物料交付延誤，法國有輪胎製造商旗下的工廠計劃於1月中下旬再次停產，加上日圓對美元下跌，終場大阪期膠反彈逾1%；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲1.2%，報每公斤268.7日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨跌0.8%，報每公斤152.90美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.7%，收於每噸13775元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨跌至近兩年低點，因巴西作物受益於天氣好轉，恐對美國大豆出口構成威脅，玉米期貨創下三年低點，小麥期貨在周二觸及七周低點後持穩，由於近期降雨改善了南美大豆和玉米作物的生長狀況，交易商密切關注世界最大大豆供應國巴西的生產潛力和出口情況，終場3月小麥漲0.5美分，3月玉米跌1.25美分，3月大豆跌21.5美分，3月黃豆油漲0.45美分，3月黃豆粉跌12.4美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美數據堅挺，周三ICE棉花期貨連2漲，受惠於去年美國12月份零售銷售數據強勁，提振棉花市場樂觀情緒，並推助服飾業銷售額增漲1.5%，加上芝加哥小麥回漲，同步令期棉續揚，並觸及一個月高點；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉漲0.45%，報每磅81.70美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算漲0.26%，報每公噸15540人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求前景未明，鐵礦石跌近1.3%；因最大消費國中國，疲軟的各項經濟數據打壓投資人前景情緒，數據顯示，中國第四季經濟年增5.2%，低於外界原先預期的5.3%，由於鋼價疲軟，大多鋼廠仍蒙受損失，影響新加坡期貨價格下跌，但由於節前補貨預計將帶來支撐，則限制了鐵礦石跌幅。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月漲0.23%，報每噸120.01美元；62%鐵礦石近月跌1.28%，報每噸131.99美元。(呂方維整理)(商品行情網)