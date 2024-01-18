《電零組》台達攜Ceres 簽氫能源電池堆技術移轉及授權合約

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【時報記者張漢綺台北報導】台達(2308)宣布與燃料電池發電及水電解製氫技術公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited簽訂約4300萬英鎊的氫能源電池堆技術移轉及授權合約，台達將開發完整的固態氧化物氫燃料電池系統及水電解製氫系統，預計於2026年底開始生產，台達執行長鄭平表示，我們目標開發出高能源轉換效率的燃料電池及水電解製氫系統，完整台達在基礎設施布局，以科技協助全球減碳的進程。

Ceres總部位於英國，投入氫能源固態氧化物電池堆技術逾20年，是該領域的技術領導者之一，2023年於倫敦證券交易所上市，商業模式著重於技術開發及專利授權。市調研究指出，全球氫氣需求在2030年預估達到223Mt，並於2050年達到630Mt，將是潔淨能源的下個成長重點。

台達表示，固態氧化物電池堆是氫燃料電池(SOFC)及水電解製氫(SOEC)的新型關鍵核心技術，在氫燃料電池的應用中可以藉由氧氣與氫氣或甲烷反應產生電力、水及熱，發電效率可達60%，若搭配熱回收系統，整體效率更可高達85%，明顯高於集中式燃氣發電機組40~50%的效率；由於氫燃料電池發電設備可直接建置於有用電需求的場所附近，能避免電網傳輸的能源耗損以及傳輸過程中難以控制的電力不穩因素，適合需要穩定電力的設施採用。

此技術應用於水電解製氫系統則能透過電解水產生氫氣，耗電較其他低溫型的製氫技術少25%，若利用客戶製程中的廢熱更能降低30%以上的耗電，且更加省水；若採用再生能源進行電解，則能產生零碳的綠氫，可取代鋼鐵業、化工業製程中使用的化石原料，有效減少碳排。搭配碳捕捉技術，綠氫也能用來生產碳中和的合成燃料e-fuels，為使用內燃機的載具、船舶、飛機等提供一個低碳的能源選項。

鄭平表示，氫能源有高熱值、低汙染的特性，將在全球淨零排放的轉型中扮演重要的角色，在氫燃料電池方面，具有供電穩定、高效率的優點，除了能完善微電網及分散式電網的建置，在資料中心、半導體產業及精密工業等關鍵設施中的需求也將持續成長；在水電解製氫方面，化工、電力、煉鋼等產業也積極開發以綠氫取代化石原料的製程，以降低碳排，以Ceres領先的固態氧化物電池堆技術加上台達深厚的電力電子及散熱技術，我們目標開發出高能源轉換效率的燃料電池及水電解製氫系統。

取得關鍵的電池堆技術授權外，台達亦將於台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源的尖端零碳科技並厚實相關應用領域研發能量，而在Ceres工程服務協助下，台達台南廠區預計於2024-2026年完成產品開發及產線建置，並於2026年底開始生產。將氫能源系統結合其既有的微電網、能源管理等多元方案，台達將能為客戶打造更具彈性的低碳基礎設施。