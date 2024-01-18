獨》華航「素食餐」烏龍爆料苦主現身 空服員：自認倒霉

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華航飛北京班機因網紅「素食餐」烏龍爆料，引發熱烈討論，華航17日除大動作澄清，也隨即公告未來組員餐不得挪用的新規，至於被網紅誣指「差別待遇」的當班空服員，也寫下心得文，還原事發經過，坦言當班組員受到這種無證據的指控，只能摸摸鼻子自認倒霉。

當事人心得文如下：

大家晚安，我是昨天CI-517苦主本人，下了飛機看到網紅的貼文差點撅過去，實在是嚥不下這口氣，打了一篇心得文，但如果分享在自己的版上又擔心會被無知的網友出征、媒體拿去炒作、進而被公司懲處⋯等等。

網路世界很可怕，每個人都用自己的角度在看世界，當班組員受到這種無證據的指控只能摸摸鼻子自認倒霉，我實在不敢在網路上公開diss那位網紅的胡言亂語。（我就菜）

放在這個同溫層，給有興趣的同仁了解一下事情經過，也給大家一個借鏡，有時候你以為的對人好，別人不一定覺得是好。

這位網紅當時帶著耳機，我相信他是沒有參與到完整過程的，因為文中呈現出來的內容是斷章取義的並非全貌，也有非常多與事實不符的部分，事情經過如下：

餐車從前往後送到31K時，老外表示他訂素食餐，所以我和他借了登機證，確認並未訂到素食，我請他稍等一下，我們會去廚房確認看看有沒有素食泡麵或其他東西可以吃，此時他並未拿到任何熱食或餐盤，我的考量是，如果有素食泡麵或其他素食餐，到時可以跟餐盤一起送過來，熱食下面有加盤比較安全，熱食端來端去的除了不好看之外也很危險。

後來問到32k的阿姨，阿姨表示她請旅行社幫訂了素食，我同樣跟阿姨借了登機證，確定並未訂到素食餐，我也請阿姨稍等一下，我去確認有沒有素食泡麵或是其他食物，阿姨說那她不吃了沒關係，但我相信任何一位組員遇到這種情況都不可能讓客人沒吃東西，畢竟飛北京三小時也蠻久的。

此時從姐那裡得知，廚房已經沒有任何素食泡麵＆組員素可以調了（當班飛機上只有兩碗泡麵跟一份組員素）

我看了餐盤上面水果跟沙拉的內容，確定是素的沒錯，就多夾了兩個麵包給阿姨，請他先吃，稍後若有其他食物再送過來給她。（網紅說：阿姨後來因為我的關心有再被offer商務艙的沙拉＋水果。但就算今天沒這位網紅，我們也是一樣做法，會盡力找食物提供給客人。）

送完餐之後，我去廚房拿經理準備好的素食，商務瓷盤放在經濟艙餐盤，送去給31K旅客（網紅說31K拿到的全套商務艙素食餐，其實只是經濟餐盤上的換個主食而已）

但因為實在沒有多的素了，經理準備商務艙的水果跟沙拉，由姐送給32K旅客，並婉言告知飛機上真的沒有其他素食了（姐就是捐出自己素食餐的本人）

收完餐後，我經過32K詢問阿姨有沒有回程航班，需不需要幫她預訂素食？阿姨說她不確定什麼時候回來，所以我跟阿姨說不好意思，我們要確定日期跟航班才能幫她訂素，並請她聯絡旅行社，幫她訂票時確認有素食餐點。

阿姨全程都沒有任何不愉快，一直跟我說謝謝。我看阿姨的冰淇淋快吃完了，還問她有沒有吃飽？要不要再吃一個冰淇淋？阿姨很客氣的跟我說不用沒關係。

（網紅說：座艙長跟空服都沒關心阿姨吃的夠不夠，一直在教訓阿姨，因為他的關心才演這齣給他看）

但其實就算是郭台銘坐在旁邊，我們平常也是做這些動作，更何況他只是個路人。

後來回廚房之後才知道原來經理也有去問過阿姨要不要幫她訂回程素，看來是我雞婆多此一舉了，以為的關心結果被人當成是二次教訓。

（網紅說，阿姨的票上清清楚楚寫著西餐蛋奶素，實際上並沒有，他所謂的票是出自旅行社，並非登機證。）

剩下一個素食，誰先提出需求就優先處理誰，我不可能拿著素食從31K經過端給比他晚提出的客人享用，若是按照公平原則，難道應該請他們一人分食一半素食餐？

如果今天換成31K是阿姨，32K是外國人，我們也是一樣的作法，先問到誰就先處理誰。若把「中國」跟「外國人」兩個字眼抽掉，這會有歧視問題嗎？（我甚至不知道阿姨是中國人）

整件事情跟膚色、國際、年齡、性別沒有任何關係，但有心人士卻要因此大作文章，說我們差別待遇。

昨天CI-517(13：15報到)，我早上起床化妝準備上班，中午12：30出門前用十分鐘快速塞了幾口食物當午餐就急忙出門。

我心想，如果我是那個第一段捐出自己素食餐的組員，第一段沒吃，那第二段CI-518表訂20：25起飛，送完餐後組員開始吃飯，已經是22：00以後的事了。

倘若我那天上班前沒硬塞幾口食物，睡醒直接去上班，我豈不是要到晚上十點才能吃到我今天的第一餐？

為當班捐出自己素食餐的姐深深一鞠躬 （姐吃的還是真素！）真是辛苦了

挑戰飢餓三十奉獻自己的餐點給客人，只能吃客人剩下，人家瞧不起的水果＋沙拉，忙了一天下了班發現換來的是這種結果，真令人心寒。

我除了送餐時有跟此網紅對話，之後就再也沒跟這人交涉過，無論眼神或對話都沒有，因為對我來說，我就只是在做我份內的工作，跟有沒有他這個人無關，我也無需刻意對他表示心意，畢竟沒訂到沒吃到餐點的人不是他。

經理跟組員盡心提供機上有限的資源給客人，但飛機上真的只有兩碗泡麵跟一個組員素。

如有招待不周，真是抱歉了。