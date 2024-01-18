林業保育署竹東林業聚落建築群 「林林・種種」展覽延長至3月31日

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林業保育署竹東林業聚落建築群第一期工程歷經兩年整修時間於112年10月29日開放參觀，並辦理「林林・種種」展覽活動，展出至今已迎來近千人的參訪，竹東鎮上各級學校師生亦熱情參與。

為讓該展覽活動聚焦在地情感，且讓大眾有機會一窺竹東僅存的林業地景，以及聽聽竹東宿舍區內林業耆老的林業生活經驗，新竹分署持續和在地台灣文化響起協會合作，擴大「林林・種種」展覽的規模並延長展出時間，同時為賀龍年迎新春，特別邀請當時書寫32號、34號日式建築棟札之書法名家謝瑞煌大師團隊，於113年1月27日(星期六)現場揮毫，新竹分署歡迎民眾參與贈春聯活動，一起喜氣迎龍年。

本次邀請的書法名家謝瑞煌，作品追求靈活的書體，獨樹一格、饒富故事性的創意書藝字體，宛若行雲流水般揮灑筆墨於林蔭間，清新空氣中帶點淡墨香，讓民眾將大師作品帶回家，在家中享受耳目一新的新年新氣象，活動訂於1月27日上午10時開始，當日除可看到大師團隊現場揮毫氣魄外亦有安排現場展覽內容的導覽解說，歡迎大家一起來逗陣。

「林林・種種」展覽呼應地方熱烈迴響將延長至113年3月31日，誠摯邀請民眾來老屋聽導覽，一起認識竹東的林業文化空間，另為了豐富竹東林業聚落建築群展覽內容，「老建築新生命─老物徵集」活動邀請大家在春節期間翻找屬於林業印記的老物，讓老物在林業建築群再次發光，活動詳情也將於「賀龍年現場揮毫~好運一整年」活動當日對外公布。