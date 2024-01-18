台積18B廠志工 X 左鎮國小 打造科學與音樂並重的學習殿堂

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在左鎮國小楊靜芳校長積極的努力下，力邀台積電18B廠志工共同推動有趣好玩的科普教育進入學校打造科技特色，2024開年第一場也在1月16日成功展開。

台積電南科18B廠自2022年起持續在台南市左鎮國小進行科普教育推廣以及陪伴學習，除了參與左鎮國小的成果發表外，也帶領學生及家長進行「認識光學」的科普教育，寓教於樂之外，同時增加親子互動的方式進行混齡教學，現場帶來許多預期以外的驚喜和樂趣。

因為長年人口外流導致嚴重高齡化，被稱為「極限村落」的左鎮面臨著嚴重的少子化跟人口老化的衝擊。在楊靜芳校長的規劃和堅持下，不僅將原本地利的不便劣勢，藉由特色自然、人文、音樂、美術教育規劃，加上整合各方資源，導入AI教育，將左鎮國小變成都市家長和孩子也會嚮往的進化版的「森林小學」。台積電慈善基金會長期挹注資源，包含了音樂素養教師資源及科學教育。崑山科技大學、中信金融管理學院師生、以及成功大學數位創生課程與實踐大學數位行銷課程教師團隊陸續加入協助左鎮國小推動科技教育，帶領學生學習Scratch程式語法課程，協助以AI人工智慧的機器人教育發展進入國小教育。

在楊校長的帶領下，左鎮國小的科技教育逐漸看到豐碩的成果，在各項教育競賽始展現亮眼成績，參加臺南市智慧城市-AI機器人創意競賽暨全國賽兩組學生榮獲第三名；臺南市中小學 Scratch 暨機器學習 AI 程式設計競賽囊括第一名、第三名、以及第五名；全國中小學科學展覽會榮獲團體第一類第一名。

這次有許多家長參加了左鎮國小的成果展，來自台南善化的小兒科謝志宏醫師認為左鎮國小是孩子的學習天堂！謝醫師非常支持孩子在大自然環境中成長讓孩子的發展健全他堅信會有最適性的完整探索與學習發展。

左鎮國小家長會吳耀宏副會長的太太本身是教育工作者，對孩子學習環境非常講究，因為看到了楊校長對教育的態度與執著，他們的三個孩子在左鎮國小快樂學習，更學會了笛子、二胡、小提琴，還有科普實驗。孩子在家裡表演和分享學習的過程更療癒了親子關係。

在東海大學建築系擔任講師的謝秉潔和甜點茶飲工作室老闆謝秉恩姊妹，兩位媽媽特別讓孩子從永康跨區到左鎮國小就讀幼兒園。她們都認同地表示，混齡教育讓孩子自然而然學會排隊、自己上洗手間、完全不用特別教孩子怎麼做，甚至打趣讚美就讀幼兒園的孩子已經戒掉尿布。真棒！

在2024年，為了方便更多孩子跨區到左鎮國小就學，台積電慈善基金會預計提供更有效的交通接駁支援計畫，讓更多嚮往到左鎮國小學習的孩子都能如願進到學校學習。

左鎮國小楊靜芳校長感謝地表示，台積電志工在工作之餘，特別以科普專長為左鎮師生、親子用心準備課程，讓科學教育向下紮根，將大學及高中的物理4.0知識以淺顯易懂的1.0方式在國小施行，光學的原理（反射及折射）透過志工大哥哥大姐姐的親手實作，小朋友們都能懂。台積電科普實驗帶領學生從做中學，學中做，體驗科學的原理，生動、有趣的方式啟發主動探索和學習的動機，這樣的教育歷程，對於國小的孩子而言，無疑是一輩子最重要的資產。