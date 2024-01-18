電動機車換一般機車 不適用汰舊換新退稅

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報廢名下電動機車，換購新的燃油機車，可以申請汰舊換新減徵退還新車貨物稅嗎？

財政部高雄國稅局表示，按貨物稅條例第12條之5規定，需報廢出廠4年以上汽缸排氣量150立方公分以下機車（下稱中古機車），並於報廢或出口日前後6個月內購買新車且完成新領牌照登記，方符合減徵退還貨物稅條件。

此項租稅優惠主要係為促使民眾提早汰換舊車購買新車，並減少老舊車輛數量，以達「節能減碳」政策目標，惟如民眾報廢較「節能減碳」舊電動機車，換購較為耗能及污染較高的燃油機車，顯與貨物稅條例第12條之5的立法意旨有間，故不適用申請汰舊換新減徵退還新車貨物稅優惠規定。

該局進一步說明，為鼓勵報廢或出口中古機車並換購新燃油機車，減少中古車造成環境汙染及節能減碳，減徵退還新車貨物稅適用期間已延長至115年1月7日。

因此，民眾如報廢或出口中古燃油機車，並於報廢或出口前、後6個月內購買新燃油機車且完成新領牌照登記者，請檢具相關證明文件，向新車經銷商、產製廠商或進口人，由其申請減徵退還該新燃油機車貨物稅，每輛定額減徵新臺幣4,000元。

至於購買完全以電能為動力之電動機車並完成領牌登記者，依據貨物稅條例第12條之3規定，自111年1月1日起至114年12月31日止，免徵貨物稅，故不適用貨物稅條例第12條之5汰舊換新退稅規定。