《基金》2023年股票型資產買氣強強滾 今年首選主動型

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【時報記者任珮云台北報導】根據投信投顧公會統計2023年各基金類型規模增加金額前五強，除海外債券ETF之外，包括台股基金、海外股票基金、台股ETF、海外股票ETF全數上榜，顯見股票型資產買氣強強滾。展望今年，若要參與股票市場行情，投行建議以主動型股票基金為主，聚焦科技、醫療、奢侈品等產業，在團隊多元且嚴謹的研究選股、紀律投資，有望締造長期優於大盤的超額報酬契機。

進一步細看，台股ETF去年全年大增逾6200億元，在新基金發行百花齊放帶動下，讓台股ETF為2023年買氣上升最旺的股票型資產，第二名台股基金增胖1525億元也表現不俗，而海外股票基金、海外股票ETF同期分別增加559億元、437億元緊追在後。

保德信指出，去年股市包括美股、台股、日股市場等表現出色，漲幅皆有兩位數起跳，不少相關主動型基金績效在選股的加持之下，報酬率更勝指數漲幅，因此除了市場上漲帶動基金總規模成長，更吸引不少投資人加碼布局，進而推升股票型基金不論在規模、成長幅度等方面皆繳出亮眼的成績。PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，過去兩個月全球股債資產漲勢凌厲，加上年初以來市場充斥著降息的討論，不過，因為美國總經數據顯示景氣成長明確，基期效應讓一月物價指數難以持續走低，短期通膨數據無法再度助攻股市，後續將觀察財報獲利表現，特別是以目前正在進行的美股財報週為主，相關數據將牽動市場投資情緒，預料短線有震盪回檔機會。

不過，就年度走勢來看，彭子芸認為，美股仍充滿投資契機，特別是大型成長股今年具有表現空間，根據統計，自2013年至2023年間，羅素1000成長指數有8個年度的單年表現優於S&P500與MSCI世界指數，反映出具強勢趨勢前景的成長型指標性企業，成長動能往往為長線趨勢，加上自去年來生成式AI連結各產業的應用的蓬勃發展，更是驅動成長股股價屢創新高。