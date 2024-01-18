《國際金融》ECB鷹派言論+中國低迷 歐股收挫1.13%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三收盤明顯下跌。此前歐洲央行(ECB)官員鷹派的言論，削弱了降息預期；而中國低迷的經濟數據，進一步壓低投資人信心。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤下跌5.35點或1.13%，為467.71點，並創下自10月以來最大單日跌幅。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)說，預計通膨會回到2%目標，但是現在尚未取得勝利。荷蘭央行行長Klass Knot說，市場參與者對於寬鬆貨幣政策的定價有些超前。

歐股所有的板塊都下跌，其中利率敏感的房地產股表現最差，跌2.8%，創下近兩個月最大單日跌幅。

數據顯示，中國第四季GDP成長率低於預期，讓股市增添了避險情緒。

在中國業務較多的奢侈品股，包括權值股LVMH集團、開雲集團(Kering)分別跌2.4%和3.5%。

GuideStone資深投資分析師Josh Chastant說，對於一些與中國相關的產業而言，估值的長期前景可能看好，但是隨著中國持續疲弱，你可以看到一些下滑和潛在下修。

專注於亞洲業務的公司，匯豐跌1.0%，保險公司保德信(Prudential)跌3.9%。

由於銅價和金價下滑，礦業股跌2.0%。

英國股市跌1.5%，為表現最差的地區股市。稍早公布的數據顯示，英國12月消費者通膨率為4.0%，高於預期，並為過去10個月以來首次加速，而且也削弱了市場降息預期。

另一項數據顯示，歐元區12月通膨率為年增2.9%，符合預期。

美國12月零售銷售增幅超出預期，推升德國2年期公債殖利率揚升。

在個別股票表現方面，由於油價下跌，重量級的殼牌(Shell)下挫2.3%；此外瑞銀(UBS)也將該公司評級從「買進」下調至「中性」。

在瑞銀將評級從「買進」下調至「中性」之後，蘇黎世保險下跌1.8%。