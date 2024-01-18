仁寶尾牙席開800桌邀伍佰開唱 總獎金4千萬

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仁寶電腦尾牙17日在南港展覽館盛大登場，以「跨界共榮、綻放精彩」為主題，不僅現場席開800桌，還祭出最大獎「20萬元的即享券」，總獎金更超過4,000萬元。仁寶董事長許勝雄與員工同歡之餘，也期許產品有更好的成績。舞台上勁歌熱舞，讓現場氣氛嗨翻天，大咖明星走出螢幕，到仁寶尾牙火立全開。

仁寶董事長許勝雄：「我們（毛利率）從3.3%、3.8%，現在已經4.4%，真的恭喜我們所有同仁。」

仁寶尾牙17日登場，邀請911和伍佰等大咖到現場助陣，席開超過800桌，最大獎為20萬元即享券，還有最經典現場「一把抓」，總獎金將超越去年4,000萬元！仁寶董事長許勝雄笑容滿面，輕鬆與員工同樂，也樂看集團轉型成果，只是對於今年全球景氣，認為仍有不確定因素。

仁寶董事長許勝雄：「本來大家都期待，2024年的3月份，最遲到6月份的時候,利息能不能因為通貨膨脹的關係降低了，而使得利率開始往下調整。但是比較不幸的就是我們的半島的紅海的危機。所以本來是希望2024年能不能軟著陸，現在看起來它是有一些挑戰。」

許勝雄也表示，近幾年成長雖受到一些限制，卻也投入了很多新的產品，包含車用電子、5G、生物科技、智慧醫療等，同時仁寶也計畫成立瑞芳醫院，今年正式硬體建設將開始投入，大概到2026年、2027年左右，仁寶瑞芳醫院啟用，期盼醫院的開放會讓產品有比較好的成績，目標未來2~3年內，要完成2-3個併購案。（記者楊珩、柯思安、顏偲任／台北採訪報導）