2024 寒冬送暖溫馨義賣市集 1月27日登場

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龍年第一季台灣景氣轉為樂觀，31.9%企業「樂觀度回升」，外銷走出接單陰霾，但農曆年前很多弱勢族群急切需要大眾寒冬送暖，才能度過過年難關，在台北最老區域大同區至聖里，即將在1月27日(六)上午10點至下午4點，於圓山捷運站1號出口前廣場舉辦「2024 寒冬送暖溫馨義賣市集」，透過義賣捐款給里內弱勢族群如唐氏症基金會等機構。企業愛心亦不落人後，將社會企業責任視為企業文化核心的大家地產，特別拋磚引玉，在農曆年前致贈唐氏症基金會愛心捐款20萬元，希望透過更完善的教育，讓唐寶寶及身心障礙者能逐步自立，掌握自己的人生。

這場「2024 寒冬送暖溫馨義賣市集」好康雲集，將舉辦「義剪」，讓區內弱勢老人、遊民可以在過年前擁有免費嶄新開運髮型，還有免費按摩、視力健檢、物資發放等關懷活動，唐氏症基金會的唐寶寶們也會帶來精彩表演，歡迎大家去逛逛位於至聖里、唐氏症基金會「愛不囉嗦」生活品牌專門店，這裡是唐寶寶們經過多年訓練，可以擔綱正職店員、自立擁有收入、融入社會的夢想起點。

唐氏症基金會林正俠董事長表示：「唐氏症基金會26年來致力於唐氏症者及身心障礙者『全生涯服務』的理念，會依其年齡、家庭狀況、照顧者狀態等，提供早期療育、日托安置、醫療復健、工作訓練、庇護性就業、健康管理、社區融合生活、急難救助，去年我們服務超過40萬個案人次。由於基金會服務據點逐步擴及全國，甚至遠赴偏鄉離島馬祖，服務年齡層也擴展為全齡化，從0~2歲的公共托育、青年從特殊學校畢業後可以繼續學習一技之長和自立生活的小型作業所、庇護商店、到年長老邁的唐氏症和心智障礙者日間照顧據點和24小時住宿型安置機構，由於據點增加、同步增加設備及人力配置。24小時住宿型機構採購智能設備及輔具，延緩身心障礙者身體衰退速度，因此今年募款目標倍增為7,375萬元，希望能照顧更多身心障礙者本身及其家庭。」

大家地產卓家雄董事長參觀唐氏症基金會小作所之後有感而發：「身為孩子的父親，當我以父親視角參觀小作所後，旁聽老師教導身心障礙青年如何投票與自立生活，內心非常感動，下一代是台灣未來的希望! 大家集團近年積極推出營建作品、蓋好房子，將維持永續經營的企業理念，積極參與公益事業，員工定期投入義工義賣行列，年節企業送禮也持續支持『

龍年第一季台灣景氣轉為樂觀，31.9%企業「樂觀度回升」，外銷走出接單陰霾，但農曆年前很多弱勢族群急切需要大眾寒冬送暖，才能度過過年難關，在台北最老區域大同區至聖里，即將在1月27日(六)上午10點至下午4點，於圓山捷運站1號出口前廣場舉辦「2024 寒冬送暖溫馨義賣市集」，透過義賣捐款給里內弱勢族群如唐氏症基金會等機構。企業愛心亦不落人後，將社會企業責任視為企業文化核心的大家地產，特別拋磚引玉，在農曆年前致贈唐氏症基金會愛心捐款20萬元，希望透過更完善的教育，讓唐寶寶及身心障礙者能逐步自立，掌握自己的人生。

這場「2024 寒冬送暖溫馨義賣市集」好康雲集，將舉辦「義剪」，讓區內弱勢老人、遊民可以在過年前擁有免費嶄新開運髮型，還有免費按摩、視力健檢、物資發放等關懷活動，唐氏症基金會的唐寶寶們也會帶來精彩表演，歡迎大家去逛逛位於至聖里、唐氏症基金會「愛不囉嗦」生活品牌專門店，這裡是唐寶寶們經過多年訓練，可以擔綱正職店員、自立擁有收入、融入社會的夢想起點。

唐氏症基金會林正俠董事長表示：「唐氏症基金會26年來致力於唐氏症者及身心障礙者『全生涯服務』的理念，會依其年齡、家庭狀況、照顧者狀態等，提供早期療育、日托安置、醫療復健、工作訓練、庇護性就業、健康管理、社區融合生活、急難救助，去年我們服務超過40萬個案人次。由於基金會服務據點逐步擴及全國，甚至遠赴偏鄉離島馬祖，服務年齡層也擴展為全齡化，從0~2歲的公共托育、青年從特殊學校畢業後可以繼續學習一技之長和自立生活的小型作業所、庇護商店、到年長老邁的唐氏症和心智障礙者日間照顧據點和24小時住宿型安置機構，由於據點增加、同步增加設備及人力配置。24小時住宿型機構採購智能設備及輔具，延緩身心障礙者身體衰退速度，因此今年募款目標倍增為7,375萬元，希望能照顧更多身心障礙者本身及其家庭。」

大家地產卓家雄董事長參觀唐氏症基金會小作所之後有感而發：「身為孩子的父親，當我以父親視角參觀小作所後，旁聽老師教導身心障礙青年如何投票與自立生活，內心非常感動，下一代是台灣未來的希望! 大家集團近年積極推出營建作品、蓋好房子，將維持永續經營的企業理念，積極參與公益事業，員工定期投入義工義賣行列，年節企業送禮也持續支持『愛不囉嗦』禮盒，以實際行動回饋社會，投入ESG永續共好行列。」呼籲社會大眾支持身心障礙者，捐款請上唐氏症基金會官網：https://www.rocdown-syndrome.org.tw/fundraising_project.php