菲擬就「破壞性環境活動」起訴陸 專家：增國際壓力

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中菲兩國在南海爭議海域的衝突越演越烈，菲律賓國家檢察官近日稱，準備就中國大陸在南海的「破壞性環境活動」，向荷蘭海牙常設仲裁法院提起訴訟。大陸專家分析，訴訟或具一定象徵意義，增加國際社會對中國大陸在南海行動的壓力。

據菲律賓《商報》17日報導，菲司法部發言人16日稱，法律專家已向司法部長雷穆利亞等官員通報此案。「我們在這起案件中看到許多可能的角度，但起訴書仍在起草和敲定中。因此，我們必須等待，看看能否在1月底或2月初完成」。雷穆利亞稱：「已經掌握了很多證據」，不過沒有透露細節。

2023年9月，菲律賓政府指中國大陸破壞了其在南海地區的珊瑚礁，正考慮就此向國際法院提起訴訟。大陸外交部當時批駁菲方的有關指控子虛烏有，並指如果菲方真的關心南海生態環境，就應當盡快拖走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，停止向海洋排放汙水，防止持續生鏽的軍艦對海洋造成不可逆轉的損害。

廣西民族大學中國—東協區域國別研究院副院長葛紅亮17日接受大陸《環球時報》採訪時表示，上述所謂訴訟在實踐中可能不會產生實質性影響，但它或許具有一定的象徵意義，增加國際社會對中國在南海行動的壓力。

近期中菲兩國在南海的仁愛礁、黃岩島海域持續發生衝突。菲律賓軍方負責人15日稱，菲律賓計畫開發南海島礁，並購買更多船隻和雷達；菲律賓國防部長特奧多羅17日也指，面對「更具侵略性」的中國大陸，菲律賓正計畫與美國及其盟友開展「更強大」的軍事活動。

特奧多羅16日亦公開表示，馬尼拉希望不久後能與日本簽署一項互惠准入協議，以方便部隊訪問和聯合軍事訓練的進行。對此，葛紅亮指，日菲之間的防務合作會為日本進一步介入南海議題，甚至更廣泛的地區安全議題大開方便之門，或導致南海地區主要國家之間的軍事競爭加劇，從而增加地區軍事風險。