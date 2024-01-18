首款AI手機！ 三星S24新機「通話即時翻譯」打破語言隔閡

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全球首款AI手機現身！三星電子18日發表Galaxy S24 Ultra、Galaxy S24＋與Galaxy S24新機，以Galaxy AI釋放全新行動體驗，其中最受人注目的在「通話即時翻譯」（Live Translate）功能，使用者可透過手機的原生通話功能，獲得雙向、即時的語音和文字翻譯，無需仰賴第三方應用程式；且智慧終端AI可確保私人對話內容不外流。

三星表示，Galaxy S24旗艦系列透過AI強化全方位體驗，從借助智慧文本與通話翻譯實現無障礙溝通、利用Galaxy ProVisual Engine極致拓展創作自由，乃至樹立資料搜尋的新標竿，徹底顛覆Galaxy用戶探索周遭世界的方式。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「Galaxy S24旗艦系列改變人們串連世界的型態，點燃未來十年的行動創新。Galaxy AI奠基於三星深厚的創新底蘊，及對消費者手機使用行為的精闢洞察而生。我們引頸期盼世界各地的用戶透過Galaxy AI掌理日常生活，開創嶄新可能。」

Galaxy AI導入意義非凡的智慧，旨在提升用戶各層面的生活體驗，尤其是手機最基本的功用：溝通。 Galaxy S24旗艦系列助力用戶打破語言隔閡，使溝通輕鬆無礙。不論與外國學生或同事聊天，或於異國度假時預訂服務，都能輕鬆搞定。

導入AI的「通話即時翻譯」（Live Translate）功能，啟用翻譯助理（Interpreter）時，手機將以分割視窗型態顯示即時翻譯，便於交談雙方面對面閱讀。甚至能在無法使用行動數據或Wi-Fi的情況下運作。 在訊息和其他應用程式方面，「訊息即時翻譯智慧助理」（Chat Assist）能使言談內容有禮得體，確保解讀結果盡如原意，例如向同事傳送一則禮貌性的訊息，或於社群媒體撰寫強而有力的文案。三星鍵盤內建的AI技術，亦支援13種語言的訊息即時翻譯。在行車方面，Android Auto能自動彙整用戶接收到的訊息，並提供訊息回覆及行動建議，例如告訴某人預計到達的時間，以便在專注行車安全之餘，仍可維持與外界的聯繫。

Samsung Notes內建的「筆記智慧助理」（Note Assist）亦讓筆記歸納大躍進，其能自動生成摘要、建立排版範本，簡化工作；並能製作封面，預覽筆記一目了然。錄音方面，即使面對多位人員發言，「語音轉文字智慧助理」（Transcript Assist）亦能利用AI和語音轉文字技術進行轉錄、總結摘要，甚至翻譯錄音內容。