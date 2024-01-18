產發署獻策 助紡織業低碳智慧化升級發展及解決方案 　

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為協助會員及紡織相關廠商了解產業發展署能為紡織業做些什麼？及紡織業低碳化實務與各解決方案，國內紡織相關公協會，於1月17日假紡拓大樓17樓，舉辦「產業發展署能為紡織業做些什麼？及紡織業低碳化實務與解決方案」演講會。

演講會由台灣區絲織工業同業公會理事長莊燿銘主持，包括：絲織、絲綢印染、織布、人纖製造、針織、製衣、染顏料、手套、手提包、織襪、不織布、毛巾、毛紡織、產紡協會、紡織品研發國際交流協會及紡織業永續發展策進會等公協會共同主辦，邀請產業發展署連署長錦漳及五位紡織相關節能減碳、淨零永續實務專家進行專題演講。

連錦漳以「產業發展署能為紡織業做些什麼？」為題，說明全球淨零趨勢、國內外淨零法規政策、我國紡織業發展現況與問題及淨零轉型推動作法。指出國內外政策法規陸續上路，碳排放量變成國際產品成本，國際品牌重視產業鏈碳管理效益，除了減碳和碳中和(淨零)目標外，也包含強化對供應鏈的碳排放管理。產業必須低碳化、智慧化雙軸轉型，減少損耗就是減碳，提升效率等於提升競爭力。

連錦漳從助升級、顧需求、拓商機、減負擔、注資金及育人才等六個面向來說明產業發展署在淨零碳排的推動作法。助升級包含從輔導及補助兩方面著手，由專家赴廠協助診斷問題，研提改善建議，協助業者進行低碳化與智慧化升級轉型。另一方面提供產品開發補助，鼓勵業者導入新技術，進行新產品開發，以提升產業研發創新能量，提高產品附加價值。在低碳智慧人才培育方面，針對製造業在職人員，設計了數十種低碳化、智慧化相關技術課程，由專業師資進行教學，讓學習者能快速提升專業能力。今年亦有辦理製造業低碳化人才培訓再充電，結合各界專家能量，協助產業跨出減碳第一步，邁向淨零轉型。

連錦漳表示，低碳化、智慧化勢在必行，但執行上並不容易，須由企業高層扮演關鍵推手，中心廠扮演領頭羊，大企業以大帶小，帶動供應鏈低碳化、智慧化轉型。112年度紡織領域個案低碳化與智慧化升級轉型與診斷輔導165家，製造業低碳及智慧化領域升級轉型個案補助93件通過，以大帶中小型製造業低碳及智慧化升級轉型補助15件通過(含低碳化6件及智慧化9件)，113年度將持續辦理，歡迎紡織業者踴躍參與相關計畫。

連錦漳演講後，特安排紡織業低碳化實務與解決方案分享，依序為漢益康集團總裁林炳輝分享「數位工具是企業減碳經營的好幫手─成果案例」、臺灣通用紡織科技公司營運長李菁講述「AI布料數位化如何協助紡織業實現減碳目標」、流亞科技公司董事長陳暐仁發表「協助紡織業低碳化實務與解決方案」、大葉光電公司執行長李漢揚分享「紡織業如何低碳、省電、節能」及欣鑫天然氣公司經理葉宥宏講述「紡織業節能低碳轉型」，內容實務精彩，對協助紡織相關廠商進行節能減碳、淨零碳排，提升投入效益及永續發展，助益頗大。