機師工會罷工投票倒數4天 不排除春節罷工

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桃園市機師職業工會去年12月22日對長榮分會發起罷工投票，1月8日起由「非長榮分會」的會員投票，預計21日截止，22日開票。雖然還有4天，不過機師工會認為，投票相當踴躍，無意外將取得合法罷工權，不排除最快春節罷工。

工會希望表達對長榮航空訴求，包含提高飛行員結構薪資2成、調漲外站津貼6美元／小時、停止聘用外籍正駕駛，去年12月22日發起罷工投票。原本僅有長榮分會會員投票，但後來新增全體會員投票。

機師工會18日發布新聞稿指出，去年12月下旬開始進行罷工投票後，長榮航空至今，仍舊拒絕針對工會所提出改善勞動條件以解決人力流失與不足；終止長榮航空透過非法仲介，違法進用外籍飛行員等重要訴求，與工會進行任何正式、實質的協商。也因此，22日開票確定取得合法罷工權後，工會將立即對後續相關爭議行為時程進行具體規劃，最快不排除於春節期間依法發動罷工。不過，屆時為避免搭乘航班的旅客到了機場才臨時撲空，工會也初步決定，最遲將會於正式發動罷工行動的24小時前提前預告。

工會補充，即便長榮航空上周起，內部全面發放一份僅有「同意」單一選項的問卷，詢問所有長榮航空飛行員，「罷工期間是否願意支援公司勤務」，因為此一作法等同要求飛行員「實名表態」，無異是對全體長榮航空飛行員進行恫嚇與威脅，以達實際干擾後續可能的罷工行動意圖，已構成不當勞動行為之虞，工會第一時間即對長榮航空此舉提出強烈抗議與警告，並呼籲全體飛行員拒絕填寫此一問卷，同時若有主管「關切、脅迫甚至施壓」飛行員填寫該份問卷，立即以錄音或截圖等方式蒐證反制。根據工會目前的瞭解，迄今持續傳出主管「關切」飛行員要求填寫問卷情事，可見長榮航空藐視法規且置若罔聞，會員持續蒐證當中，屆時將由工會申請不當勞動行為裁決。

此外，工會也已具體掌握，因長榮航空違法進用沒有特定機型執照的外籍飛行員，明確違反就業服務法，就在去年12月上旬，已遭到桃園市勞動局具體裁罰。該裁處書中清楚揭示長榮航空公司的違法事實：受處分人長榮航空所申請引進的外國飛行員實際執飛機型，與申請工作許可時所附的有效檢定證上所載明的機型不一致，因此而遭到桃園市政府勞動局以違反就業服務法第68條正式裁罰（詳見附件裁處書；府勞跨國字第1120346260號），並要求即日改善，否則可廢止招募許可及聘雇許可之一部或全部。

工會指出，長榮航空不但先透過違法仲介公司違法引進外籍飛行員（亦已遭主管機關裁罰在案），甚至連這些外籍飛行員，引進時竟都不具備實際執行飛航勤務之機型執照！違法聘雇事實確定，而長榮航空藐視主管機關裁量權責仍持續違法招募，直接威脅旅客飛行安全，讓工會不得不以罷工行動喚醒長榮航空！

工會強調，倘若長榮航空資方仍堅持拒絕針對工會所提出改善勞動條件、解決人力流失及不足，終止違法仲介、違法進用外籍飛行員等核心訴求，與工會進行實質、對等的協商，機師工會與會員都已作好準備，將在取得合法罷工權後，進入罷工行動實質規畫。